Como marido de Dolly Parton inspirou a canção ‘Jolene’

Carl Dean, esposo da icônica cantora country Dolly Parton, faleceu nesta segunda-feira (03), aos 82 anos, em Nashville, Tennessee. A causa do falecimento não foi divulgada pela família.

Em uma homenagem emocionada nas redes sociais, Parton compartilhou: “Carl e eu tivemos uma jornada incrível juntos. Foram mais de seis décadas de amor que palavras não podem descrever. Agradeço pelas orações e pelo carinho de todos.”

A despedida será realizada em uma cerimônia reservada, restrita à família.

Dean, que atuava no ramo de pavimentação, conheceu Dolly em 1964, logo após sua chegada a Nashville. Dois anos depois, eles oficializaram a união em uma discreta cerimônia na Geórgia. O casal teve duas filhas, Sandra e Donnie.

Discreto e avesso à fama, Dean foi musa inspiradora de diversas canções de Dolly Parton, incluindo o clássico “Jolene”, que aborda uma história de ciúmes vivida pelo casal. A canção, lançada em 1973, tornou-se um dos maiores sucessos do gênero country e ganhou inúmeras versões ao longo das décadas.

Recentemente, “Jolene” voltou aos holofotes com uma nova interpretação de Beyoncé no álbum “Cowboy Carter”. Diferente da abordagem suplicante de Parton, a versão de Queen B traz um tom mais desafiador, reforçando o empoderamento feminino e o protagonismo da cultura negra no country.

A parceria de Sabrina Carpenter com Dolly Parton

Sabrina Carpenter, 25, lançou uma nova versão de seu sucesso “Please Please Please”, desta vez com a colaboração da lendária Dolly Parton, de 79 anos. O remix foi incluído na versão deluxe de seu álbum Short N’ Sweet, que também já está disponível nas plataformas digitais.

Com uma nova roupagem, o remix traz influências country, homenageando o icônico legado de Dolly Parton, especialmente no gênero que a consagrou. A colaboração foi um momento especial para Sabrina, que compartilhou sua felicidade com os fãs nas redes sociais, ressaltando a honra de contar com uma das suas maiores influências musicais. “Eu e Dolly cantando em uma caminhonete! Estou muito honrada por ter um dos meus maiores ídolos em uma música que significa tanto para mim”, escreveu a cantora.

Além do remix de “Please Please Please”, a versão deluxe de Short N’ Sweet apresenta mais quatro faixas inéditas: “15 Minutes”, “Couldn’t Make It Any Harder”, “Busy Woman” e “Bad Reviews”. Assim como a versão original do álbum, as letras seguem uma pegada irreverente e provocante, mantendo o tom audacioso e moderno que caracteriza o trabalho da artista.