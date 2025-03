Lady Gaga: ‘Garden of Eden’ se torna o hino oficial da Fórmula 1

A relação entre música e esportes acaba de ganhar um novo capítulo eletrizante. “Garden of Eden”, a mais nova faixa de Lady Gaga, ainda não foi oficialmente lançada, mas já conquistou um espaço de destaque no universo do automobilismo.

A canção foi escolhida como o hino oficial da temporada de 2025 da Fórmula 1 na ESPN, prometendo trazer ainda mais emoção e intensidade às transmissões do campeonato.

O anúncio foi feito pela ESPN nesta quarta-feira (5), acompanhado de um vídeo promocional que apresenta alguns dos maiores pilotos da modalidade em ação. O trecho divulgado revela uma produção eletrônica pulsante, com sintetizadores vibrantes e um refrão envolvente.

“Vá chamar seus amigos e me encontre na pista”, canta Gaga, em uma letra que remete à adrenalina das corridas e à atmosfera eletrizante da competição.

A música integra o tão aguardado álbum Mayhem, que será lançado na sexta-feira (7). “Garden of Eden” ocupa a terceira posição na tracklist divulgada e promete ser um dos grandes destaques do disco.

Esta não é a primeira vez que a Fórmula 1 aposta em um ícone da música para dar ritmo à temporada. No entanto, a escolha de Lady Gaga para esse papel reforça o caráter inovador da competição, alinhando-se a uma estética moderna e conectada ao público global.

A ESPN celebrou a parceria em suas redes sociais, destacando o impacto da faixa e sua perfeita sincronia com o universo das corridas. “Apresentamos o hino da @espnf1 para a temporada de 2025: ‘Garden of Eden’ da única e inigualável @ladygaga”, escreveu a emissora em um post que rapidamente gerou entusiasmo entre os fãs do esporte e da artista.

A temporada de 2025 da Fórmula 1 terá início oficialmente no dia 14 de março, com o Grande Prêmio Louis Vuitton da Austrália. O evento promete ser ainda mais especial com a trilha sonora de Gaga ecoando nos momentos decisivos da competição.

Lady Gaga: O impacto de ‘Mayhem’

Além de estrelar as transmissões da F1, Mayhem marca um retorno grandioso de Lady Gaga ao pop. O disco já foi antecipado por singles de sucesso como “Die With a Smile” – um dueto com Bruno Mars que permaneceu no topo da Billboard Hot 100 por cinco semanas –, além de “Disease” e “Abracadabra”.

Em entrevistas recentes, Gaga descreveu o álbum como um projeto essencialmente pop, mas com influências variadas. “Ele salta de gênero de uma forma que é quase corrupta”, revelou a artista ao Los Angeles Times, insinuando que os fãs podem esperar uma experiência musical inovadora e diversificada.

O ano de 2025 promete ser agitado para Lady Gaga. Além do lançamento de Mayhem, a cantora tem uma série de apresentações marcadas, incluindo o show especial ¡Viva La Mayhem! na Cidade do México e um espetáculo na praia do Rio de Janeiro, ambos em abril. No mesmo mês, ela será uma das atrações principais do Coachella, consolidando sua presença como uma das maiores artistas do momento.

Com a fusão entre velocidade e música, “Garden of Eden” chega para deixar sua marca na história da Fórmula 1 e reafirmar Lady Gaga como uma potência criativa que transcende o universo musical. Resta aos fãs esperar pelo lançamento da faixa completa para sentir toda a energia que promete embalar as corridas mais emocionantes do ano.