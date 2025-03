J-Hope e Miguel revelam novo teaser de ‘Sweet Dreams’

De acordo com a Billboard, J-Hope, membro do BTS, segue alimentando a expectativa dos fãs com a divulgação do segundo teaser de “Sweet Dreams”, sua aguardada colaboração com o cantor Miguel.

O novo vídeo, lançado na manhã desta quarta-feira (5 de março), oferece um vislumbre intrigante do conceito visual e sonoro da faixa, que chega oficialmente ao público na sexta-feira, dia 7 de março.

O teaser de 17 segundos apresenta um instrumental marcado por acordes de guitarra dedilhada e uma batida suave, enquanto imagens oníricas se desenrolam. O vídeo mostra J-Hope dormindo de forma inquieta, com uma luminária no teto oscilando levemente e sombras se movimentando nas paredes ao seu redor.

A câmera foca então em dois copos com refrigerante e gelo, que tremem como se uma força invisível os estivesse sacudindo.

O momento final revela um J-Hope aparentemente exausto, despertando lentamente ao ser banhado pela luz do sol. Embora a prévia traga apenas uma amostra da melodia e inclua um breve “yeah!” ao fundo, ela reforça o clima introspectivo e sonhador que poderá marcar a canção.

O novo teaser é uma extensão do primeiro vídeo, lançado um dia antes. Na prévia anterior, uma pilha de caixas de pizza com a inscrição “Dream Boy” desliza de uma prateleira enquanto um grupo de amigos e um casal de idosos são envoltos pela sombra de uma nuvem escura.

No céu, uma casa flutuante parece anunciar um evento surreal. Os elementos visuais sugerem uma abordagem lírica que pode explorar temas como desejos, sonhos e o desejo de conexão emocional.

De acordo com comunicado à imprensa, “Sweet Dreams” será uma faixa R&B-pop melódica e envolvente, trazendo a fusão das vozes de J-Hope e Miguel em uma canção que fala sobre “o desejo de amar e ser amado”. Esta colaboração marca um momento significativo na carreira solo de J-Hope e promete conquistar tanto os fãs do BTS quanto os admiradores de Miguel.

O single também representa o primeiro lançamento solo de J-Hope desde “HOPE ON THE STREET VOL.1”, álbum especial lançado em março do ano passado. O projeto alcançou a quinta posição na Billboard 200, consolidando a posição do artista na cena musical global.

J-Hope prepara estreia solo na TV americana

Atualmente em meio à sua turnê HOPE ON THE STAGE, que contempla 31 datas, J-Hope se prepara para um momento especial em sua carreira. Além da estreia de “Sweet Dreams”, o artista fará sua primeira apresentação solo no The Tonight Show Starring Jimmy Fallon na próxima segunda-feira (10 de março). Miguel estará presente para acompanhá-lo, tornando o momento ainda mais especial para os fãs.

Com uma estratégia de divulgação envolvente e teasers cheios de simbolismo, “Sweet Dreams” já desponta como um dos lançamentos mais aguardados do ano. Agora, resta esperar para ver como essa parceria entre J-Hope e Miguel se traduzirá em som e emoção quando o single finalmente chegar ao público.