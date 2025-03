Paul McCartney defende Joe Cocker no Hall da Fama do Rock - (crédito: TMJBrazil)

Paul McCartney manifestou publicamente seu apoio à inclusão póstuma de Joe Cocker no Hall da Fama do Rock and Roll, afirmando que o saudoso cantor britânico merece ser reconhecido por sua contribuição à música.

Em uma carta endereçada à comunidade do rock, datada de 25 de fevereiro, McCartney enalteceu Cocker como um “grande homem e um ótimo cantor” e defendeu sua nomeação para a honraria.

A trajetória de Joe Cocker foi marcada por uma interpretação singular e apaixonada de clássicos do rock, incluindo sua icônica versão de “With A Little Help From My Friends”, dos Beatles, lançada em 1968. A performance de Cocker transformou a canção em um hino do rock e consolidou seu status como um dos maiores vocalistas de sua geração.

A produção de Denny Cordell deu um toque inovador à música, o que, segundo McCartney, foi um dos fatores que ajudaram a eternizar a versão. “Era muito imaginativa”, escreveu o ex-Beatle.

Paul McCartney e sua defesa

McCartney argumentou que, embora Cocker nunca tenha reivindicado um lugar no Hall da Fama, ele certamente ficaria honrado com o reconhecimento. “Sei que ele ficaria extremamente feliz e grato por se encontrar onde merece estar, entre uma companhia tão ilustre”, destacou o cantor em sua carta.

A mobilização de McCartney soma-se a uma longa história de apoio a artistas subestimados pela instituição. No ano passado, ele também defendeu a introdução da banda Foreigner, que acabou sendo incluída ao lado de Dionne Warwick, Cher, Mary J. Blige e Dave Matthews Band.

Joe Cocker, que faleceu em 2014 aos 70 anos, já era elegível para o Hall da Fama desde 1994, mas esta é a primeira vez que seu nome aparece entre os indicados. Outros estreantes na lista deste ano incluem Chubby Checker, Maná, Phish, Outkast, Billy Idol, The Black Crowes e Bad Company. Já artistas como Mariah Carey, Oasis, The White Stripes, Cyndi Lauper, Joy Division/New Order e Soundgarden voltam a concorrer após indicações anteriores.

A cerimônia de indução ao Hall da Fama do Rock and Roll está programada para ocorrer no outono, em Los Angeles, em uma data ainda a ser confirmada. Enquanto isso, o apelo de McCartney ressoa entre fãs e músicos que veem em Cocker um dos mais expressivos artistas do rock e blues de todos os tempos.