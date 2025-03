Chappell Roan anuncia single country ‘The Giver’ para março

Chappell Roan, uma das vozes mais promissoras do pop alternativo, acaba de anunciar o lançamento de seu novo single, “The Giver”.

A faixa, que traz influências do country, estará disponível nas plataformas digitais em 13 de março, às 20h no horário do leste dos Estados Unidos. A revelação oficial foi feita por meio das redes sociais da artista, que compartilhou detalhes sobre a canção e sua conexão com o gênero musical.

A novidade chega após semanas de expectativa gerada por uma campanha de marketing inusitada. Outdoors espalhados pelos Estados Unidos exibiam um misterioso número de telefone, onde fãs podiam ouvir trechos da nova música. Esse método de divulgação, aliado à crescente popularidade da cantora, impulsionou especulações sobre um possível projeto voltado ao country.

A incursão de Chappell Roan no country

Apesar de ser reconhecida por sua abordagem vibrante ao pop, Roan afirma que sua relação com a música country é antiga e pessoal. “Eu nunca havia feito uma canção country antes, mas esse estilo tem um lugar muito especial no meu coração”, escreveu em suas redes sociais.

“Cresci ouvindo country no ônibus escolar, em fogueiras, supermercados e bares de karaokê. Sempre esteve ao meu redor.”

A faixa foi coescrita e produzida por Dan Nigro, parceiro de longa data da cantora e conhecido por seu trabalho com artistas de renome. Roan, no entanto, faz questão de deixar claro que este lançamento não indica uma mudança definitiva de direção musical. “Muitas pessoas perguntam se estou fazendo um álbum country, e minha resposta é… por enquanto, só estou criando músicas que me deixam feliz”, explicou. “’The Giver’ é minha versão do country, um pequeno yodel gay para vocês.”

A cantora já havia dado uma prévia da faixa durante sua apresentação no Saturday Night Live em novembro de 2024. Desde então, a expectativa pelo lançamento só cresceu, alimentada por sua presença enigmática nas redes e pelas estratégias de divulgação pouco convencionais.

O novo single chega em um momento crucial para a carreira de Roan. Em 2023, seu álbum de estreia, The Rise and Fall of a Midwest Princess, consolidou seu nome na indústria e rendeu uma sequência de sucessos ao longo do ano. A faixa “Good Luck, Babe!”, lançada em abril de 2024, foi amplamente elogiada pela crítica e garantiu à artista múltiplas indicações ao Grammy. O ápice desse reconhecimento veio com o prêmio de Melhor Artista Revelação, uma conquista que solidificou sua posição como uma das figuras mais inovadoras da música atual.

Com The Giver, Roan demonstra mais uma vez sua versatilidade artística e seu desejo de explorar diferentes sonoridades, sem se prender a rótulos. O lançamento promete ampliar ainda mais seu alcance e mostrar uma nova faceta de sua identidade musical. Resta agora aguardar para ver como essa incursão pelo country será recebida pelo público e pela crítica.