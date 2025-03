Jennie, do BLACKPINK, quebra recorde no Reino Unido - (crédito: TMJBrazil)

Jennie Kim, integrante do BLACKPINK, alcançou um marco inédito na indústria musical ao se tornar a cantora de K-Pop com o maior número de músicas no Top 40 da parada britânica.

Com sua mais recente colaboração, “ExtraL”, ao lado de Doechii, estreando em 37º lugar, Jennie agora soma quatro faixas na cobiçada lista do Reino Unido.

Além de “ExtraL”, outras três músicas solo da artista conquistaram posições expressivas na parada: “You & Me” (39º lugar), “One of The Girls” (em parceria com The Weeknd e Lily-Rose Depp, alcançando a 21ª posição) e “Mantra” (37º lugar). Com isso, Jennie supera suas colegas de grupo, Jisoo, Lisa e Rosé, consolidando-se como a artista solo de K-Pop mais bem-sucedida no ranking britânico.

Este feito ocorre uma semana antes do aguardado lançamento de seu álbum solo, “Ruby”, que chegará às plataformas digitais no próximo dia 7 de março, sob o selo da Columbia Records. O disco incluirá as já populares “ExtraL” e “Mantra”.

Enquanto Jennie alcança esse recorde inédito, suas companheiras do BLACKPINK também tiveram boas performances na parada britânica, embora em menor escala:

Jisoo : “Flower” atingiu a 38ª posição.

: “Flower” atingiu a 38ª posição. Lisa : “Born Again”, parceria com Doja Cat e RAYE, chegou ao 13º lugar.

: “Born Again”, parceria com Doja Cat e RAYE, chegou ao 13º lugar. Rosé: “APT.”, sua colaboração com Bruno Mars, foi a que alcançou a melhor colocação entre as integrantes, atingindo o 2º lugar.

Jennie: Expectativa para o retorno do BLACKPINK

Apesar do sucesso individual, Jennie também compartilhou sua empolgação para o futuro do BLACKPINK. Em entrevista recente, a cantora revelou que mal pode esperar para reencontrar suas colegas de grupo e trazer novas ideias após esse período dedicando-se a projetos solos.

“Estamos todas muito envolvidas com nossas vidas, mas sabemos que estamos aqui umas para as outras. Mal posso esperar para ver o que cada uma trará de novo. Este tempo separadas nos fez crescer, e acredito que seremos as versões mais poderosas de nós mesmas que já vimos”, afirmou Jennie.

Com o lançamento de “Ruby” e o recorde histórico no Reino Unido, Jennie reafirma seu status como uma das artistas mais influentes do K-Pop na atualidade, e seus fãs aguardam ansiosos pelo que vem a seguir.