Saiba o que Anitta revelou em novo documentário

A Netflix estreia nesta quinta-feira (6) o documentário “Larissa: O Outro Lado de Anitta”, que promete revelar aspectos pouco conhecidos da vida pessoal da cantora de 31 anos. A produção traz um olhar inédito sobre a trajetória de Larissa de Macedo Machado, o nome por trás da estrela mundialmente conhecida como Anitta.

Em um trecho exclusivo, a artista compartilha emoções profundas sobre sua infância e os desafios enfrentados dentro de casa. Ela relata que, desde pequena, sentia-se invisível e que sua mãe, Miriam Macedo, não aceitava sua personalidade expansiva. “Ela achava que eu tinha que ser menos. Menos espevitada, chamar menos atenção, falar menos, ser menos chamativa, menos extravagante”, revela a cantora, mencionando também as comparações frequentes com seu irmão, Renan. As informações são da Quem.

Com direção de João Wainer e Pedro Cantelmo, e roteiro assinado por Maria Ribeiro, o documentário mergulha na relação entre sua identidade pessoal e o sucesso profissional. “Se não fosse minha carreira, o que eu construí como Anitta, as coisas que conquistei, o impacto que causei, parecia que eu não teria valor nenhum”, desabafa a artista. Ela enfatiza que a sensação de indiferença marcou sua infância, e que seu sucesso foi essencial para que encontrasse reconhecimento e identidade.

A sinopse oficial descreve a produção como uma jornada de autoconhecimento, capturada pelo olhar de um antigo amor de juventude, agora encarregado de revelar ao mundo a verdadeira Larissa. O filme mostra a pressão dos desafios impostos pela fama e como a artista lida com sua dualidade entre o fenômeno Anitta e a pessoa por trás dos holofotes.

Além das confissões pessoais, o documentário também revisita momentos icônicos da carreira da cantora, como os bastidores do Carnaval do Rio de Janeiro, seu reconhecimento em premiações internacionais, o topo das paradas globais com o hit “Envolver”, e sua histórica apresentação no festival Coachella.

O que Anitta pensa sobre as barreiras de gênero no reggaeton

Consolidada como uma das principais artistas brasileiras no cenário internacional, Anitta relembrou sua trajetória no reggaeton e comentou sobre a presença feminina no gênero durante uma coletiva de imprensa para divulgar seu mais recente lançamento, “Romeo”. A cantora, que se jogou no ritmo latino em 2017 com “Paradinha”, destacou as dificuldades que as mulheres ainda enfrentam para conquistar espaço em um meio predominantemente masculino.

“Ainda vejo um ambiente muito masculino. Um homem para fazer sucesso precisa de apenas 10% do esforço que uma mulher tem que colocar. Se eu subir no palco da mesma forma que um homem sobe, acabou para mim. Enquanto eles podem simplesmente vestir uma calça jeans e uma camiseta branca, nós precisamos entregar tudo: figurino, dança, vocal, carisma”, afirmou.

Apesar dos desafios, Anitta reconheceu que o cenário tem evoluído nos últimos anos. Artistas como Karol G, Natti Natasha, Fariana e Young Miko vêm se destacando, mostrando que há uma transformação em andamento. “As mulheres estão conquistando um valor muito maior no reggaeton. Ainda não se compara ao espaço que os homens têm, mas fico muito feliz com essa evolução”, acrescentou.

O reggaeton teve um papel fundamental na ascensão de Anitta no mercado internacional. Sucessos como “Downtown”, em parceria com J Balvin, e “Envolver”, que a levou ao topo do Spotify Global, consolidaram seu nome na cena musical latina. Agora, após lançar o álbum “Funk Generation”, a artista tem dado sinais de que seu próximo projeto será fortemente influenciado pelo reggaeton, um pedido frequente de seus fãs.