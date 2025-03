Detalhes sobre ‘Anxiety’ de Doechii

A rapper Doechii entregou mais uma amostra de sua autenticidade e versatilidade com o lançamento do single “Anxiety”, que chegou às plataformas digitais nesta terça-feira (4). A faixa foi disponibilizada pela Top Dawg Entertainment e Capitol Records, gerando grande repercussão entre os fãs.

A artista anunciou o lançamento de última hora por meio do X (antigo Twitter), compartilhando a capa do single. A arte apresenta uma imagem espelhada em preto e branco, onde suas tranças se entrelaçam, criando uma estética marcante e simbólica.

Apesar do sucesso recente, “Anxiety” já tem uma longa trajetória. A música vinha sendo amplamente utilizada no TikTok nas últimas semanas, mas sua primeira versão foi apresentada pela própria Doechii há cinco anos em seu canal do YouTube. O novo single incorpora um sample do icônico hit de 2011, “Somebody That I Used to Know”, de Gotye e Kimbra, o que adiciona um toque nostálgico à faixa.

Os versos intensos da artista — “Ansiedade/ Continue me tentando/ Eu sinto isso silenciosamente/ Tentando me silenciar, sim/ Minha ansiedade/ Não consigo me livrar dela/ Alguém está me observando/ E minha ansiedade” — já haviam sido apresentados na colaboração de Doechii com Sleepy Hallow na música “ANXIETY”, presente no álbum “Boy Meets World” (2023). Esse trabalho conquistou posições notáveis nos charts, chegando ao terceiro lugar no Bubbling Under Hot 100 e ao 31º na Rhythmic Airplay.

O ano de 2025 está se mostrando grandioso para Doechii. No mês passado, ela fez história ao vencer seu primeiro Grammy na categoria de Melhor Álbum de Rap, tornando-se apenas a terceira mulher a conquistar o prêmio, seguindo os passos de Cardi B e Lauryn Hill. Além disso, seu trabalho na mixtape “Alligator Bites Never Heal”, lançada em 2024, trouxe sua maior entrada na Billboard Hot 100 até agora, com “Denial is a River” atingindo a 21ª posição.

O que Doechii disse sobre saúde mental

Mesmo com uma carreira consolidada e reconhecimento na indústria musical, incluindo um Grammy, a rapper Doechii enfrentou momentos desafiadores relacionados à saúde mental. Em uma recente entrevista ao The Cut, a artista relembrou como lidou com pensamentos suicidas na sexta série, quando sofreu bullying intenso.

“Eu estava passando por um momento muito difícil e cheguei a considerar o pior”, revelou Doechii. “Mas então percebi que, se eu fizesse isso, os valentões continuariam com suas vidas, enquanto eu seria a única a desaparecer. Foi quando decidi mudar minha perspectiva.”

A rapper contou que esse momento de reflexão foi um divisor de águas em sua vida. “De repente, uma sensação de paz tomou conta de mim, e eu senti uma voz dentro de mim dizendo: ‘Eu sou Doechii’. Foi como se fosse uma mensagem divina, e naquele instante eu soube que estava escrevendo minha própria história.”

Doechii tem se destacado não apenas pelo talento musical, mas também pela forma autêntica com que compartilha suas experiências pessoais em suas canções. Durante a entrevista, ela destacou como artistas como Lauryn Hill foram influências fundamentais para sua forma de expressão. “Quando eu ouço The Miseducation of Lauryn Hill, sinto algo profundo. Eu quero que outras meninas negras sintam o mesmo quando ouvirem minha música. E, para isso, preciso ser verdadeira sobre o que eu vivo e sinto.”

Neste mês, Doechii conquistou um marco histórico ao ganhar seu primeiro Grammy na categoria de Melhor Álbum de Rap pelo trabalho Alligator Bites Never Heal. Em seu discurso de aceitação, ela celebrou ser apenas a terceira mulher a levar esse prêmio, seguindo os passos de Lauryn Hill e Cardi B.