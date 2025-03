O álbum country que Chappell Roan planeja lançar

Após um período de mistério e expectativa, Chappell Roan finalmente revelou a data de lançamento de sua nova música. O aguardado single “The Giver” estará disponível para o público na quinta-feira, 13 de março, às 20h ET. A cantora compartilhou a novidade por meio de uma postagem no Instagram, onde apareceu vestida com um traje de construção civil, reforçando a estética envolvida na divulgação da faixa.

Na publicação, Roan expressou seu carinho pelo gênero country, relembrando suas raízes musicais: “Tenho um lugar muito especial no meu coração para a música country. Cresci ouvindo isso diariamente no ônibus escolar e também em fogueiras, supermercados e bares de karaokê”. A declaração gerou especulações entre os fãs sobre um possível direcionamento da artista para o estilo country em seu próximo trabalho.

Respondendo às dúvidas, a artista, natural do Missouri, esclareceu que seu objetivo atual é criar músicas que lhe tragam felicidade. “Muita gente quer saber se isso significa que estou lançando um álbum country. Minha resposta? No momento, estou apenas fazendo canções que me deixam feliz e animada. ‘The Giver’ é minha versão de c–try xoxo. Deixo que as divas clássicas dominem esse gênero, enquanto eu apenas brinco e crio um espaço divertido para todos nós”, declarou.

O lançamento marca a primeira novidade musical de Roan desde “Good Luck, Babe!”, lançada em abril do ano passado. A faixa, que conquistou grande sucesso, alcançou a quarta posição na Billboard Hot 100 em setembro, reforçando sua ascensão na indústria musical.

Além da música, Roan vem despertando a curiosidade do público ao incorporar diferentes personagens em sua divulgação. Desde novembro, quando apresentou “The Giver” no Saturday Night Live, a cantora tem surgido em diversos visuais, representando profissões como advogado, encanador, investigador particular e, agora, um operário da construção civil. Os fãs têm encontrado essas personalidades tanto em outdoors espalhados pelos Estados Unidos quanto nas redes sociais da artista.