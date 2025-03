Como Anitta dublou a si mesma para gravar documentário

Na última quinta-feira (6), Anitta lançou seu mais novo documentário na Netflix, intitulado Larissa: O Outro Lado de Anitta. A produção mergulha nos bastidores da ascensão internacional da cantora e revela como sua vida pessoal foi impactada por essa trajetória de sucesso.

Em entrevista à Billboard Brasil, Anitta compartilhou um detalhe curioso sobre o projeto: a decisão de dublar a si mesma em inglês e espanhol. Segundo a artista, a ideia surgiu da insatisfação com as versões anteriores, em que outras vozes eram responsáveis pela dublagem. “Nos outros documentários, meus amigos e fãs que assistiam em outros idiomas sempre comentavam sobre isso. Agora, eles vão ouvir a minha própria voz”, explicou.

O processo, no entanto, não foi simples. A cantora gravou as falas nos três idiomas, o que exigiu um grande esforço. “Na hora, me perguntei: ‘Por que eu tive essa ideia?’, mas sabia que faria diferença para quem acompanha meu trabalho”, brincou.

Saiba o que Anitta revelou em novo documentário

A Netflix estreia nesta quinta-feira (6) o documentário “Larissa: O Outro Lado de Anitta”, que promete revelar aspectos pouco conhecidos da vida pessoal da cantora de 31 anos. A produção traz um olhar inédito sobre a trajetória de Larissa de Macedo Machado, o nome por trás da estrela mundialmente conhecida como Anitta.

Em um trecho exclusivo, a artista compartilha emoções profundas sobre sua infância e os desafios enfrentados dentro de casa. Ela relata que, desde pequena, sentia-se invisível e que sua mãe, Miriam Macedo, não aceitava sua personalidade expansiva. “Ela achava que eu tinha que ser menos. Menos espevitada, chamar menos atenção, falar menos, ser menos chamativa, menos extravagante”, revela a cantora, mencionando também as comparações frequentes com seu irmão, Renan. As informações são da Quem.

Com direção de João Wainer e Pedro Cantelmo, e roteiro assinado por Maria Ribeiro, o documentário mergulha na relação entre sua identidade pessoal e o sucesso profissional. “Se não fosse minha carreira, o que eu construí como Anitta, as coisas que conquistei, o impacto que causei, parecia que eu não teria valor nenhum”, desabafa a artista. Ela enfatiza que a sensação de indiferença marcou sua infância, e que seu sucesso foi essencial para que encontrasse reconhecimento e identidade.

A sinopse oficial descreve a produção como uma jornada de autoconhecimento, capturada pelo olhar de um antigo amor de juventude, agora encarregado de revelar ao mundo a verdadeira Larissa. O filme mostra a pressão dos desafios impostos pela fama e como a artista lida com sua dualidade entre o fenômeno Anitta e a pessoa por trás dos holofotes.

Além das confissões pessoais, o documentário também revisita momentos icônicos da carreira da cantora, como os bastidores do Carnaval do Rio de Janeiro, seu reconhecimento em premiações internacionais, o topo das paradas globais com o hit “Envolver”, e sua histórica apresentação no festival Coachella.