Anitta revela os bastidores da sua vida profissional no documentário

Anitta continua a dar o que falar com seus projetos visuais e documentários, e, desta vez, ela revela uma faceta mais intensa e vulnerável de sua carreira no filme Larissa: O Outro Lado de Anitta, disponível na Netflix.

Após o impacto causado pelo documentário Anitta: Made in Honório, em que a cantora brasileira apareceu discutindo com sua equipe nos bastidores de um show, a popstar volta a dividir momentos tensos com seus seguidores, desta vez em um ensaio para o VMA.

Em uma cena impactante, Anitta faz uma reflexão sobre o trabalho com sua equipe internacional e como as diferenças culturais afetam a dinâmica de sua carreira.

Em uma das cenas mais carregadas do documentário, Anitta se mostra visivelmente frustrada com o andamento do trabalho nos bastidores de um ensaio para o famoso VMA. Em uma conversa direta com sua equipe internacional, a cantora desabafa e expressa como as coisas parecem sempre mais complicadas quando envolve os profissionais de fora do Brasil.

“Toda vez é a mesma merda. Eu me pergunto por que, quando eu faço as coisas no Brasil com o meu pessoal, a minha equipe, e minha organização, as coisas não acontecem desse jeito. É muito fácil trabalhar comigo, gente. Eu não tenho exigências. Eu não fico pedindo coisas. ‘

O que você quer, Anitta?’. O que tiver disponível. ‘Como você quer?’. Como for melhor pra todo mundo. Eu sou sempre assim, facilito tudo”, diz Anitta, claramente incomodada com o desenrolar dos preparativos.

Esse desabafo toca em um ponto sensível: a comparação entre a dinâmica de trabalho com sua equipe nacional e internacional. Ela destaca a eficiência e a organização do time brasileiro, algo que, para ela, deveria ser uma prática comum em qualquer lugar do mundo.

“Eu fico me perguntando: tendo tanta gente na minha equipe, por que é necessário que eu, a artista, pense sobre isso agora e saiba da existência desse problema agora, cinco minutos antes do ensaio?”, questiona Anitta.

Anitta: O impacto pessoal do estresse profissional

O estresse nos bastidores parece não afetar apenas o trabalho da cantora, mas também sua saúde física e emocional. Anitta admite que o acúmulo de tensões profissionais a desgasta profundamente.

“Esses estresses de trabalho me consomem muito quando chego em casa ou no hotel. É a hora que a energia da Larissa, a pessoa física, se esgota”, revela. A cantora, que constantemente compartilha sua jornada com seus fãs, parece não ter medo de expor seus sentimentos e as dificuldades que enfrenta como artista de sucesso, lidando com expectativas de uma agenda sempre cheia e com os desafios de conciliar a vida pessoal e profissional.

Larissa: O Outro Lado de Anitta é o terceiro documentário lançado pela cantora em parceria com a Netflix, mas este é o primeiro a trazer uma visão mais íntima da vida de Anitta, sem os filtros da imagem pública. Ao contrário dos outros filmes que abordaram aspectos de sua carreira e sua ascensão internacional, este mostra as tensões nos bastidores e as consequências disso para sua saúde mental e física.

O documentário foi dirigido por Pedro Cantelmo, com quem Anitta tem uma história de longa data, marcada por uma relação mal resolvida na juventude. A parceria com Cantelmo, que também tem sido uma constante em sua vida, traz à tona questões pessoais e profissionais, aprofundando o olhar sobre a cantora como mulher e artista.

A produção promete continuar a expandir o legado de Anitta como uma artista multifacetada, que, além de conquistar o mundo da música, também leva aos seus fãs um olhar mais honesto e humano sobre os altos e baixos da vida de uma estrela internacional.