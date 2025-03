Ed Sheeran atualiza fãs sobre shows no Brasil

Ed Sheeran, um dos artistas mais influentes da música pop atual, trouxe novidades para seus fãs nas redes sociais.

Em uma recente interação com seguidores no Instagram, o cantor inglês revelou que seus planos de retornar ao Brasil em 2025, prometido durante o Rock in Rio, sofreram ajustes.

Com um novo álbum a caminho, Sheeran falou sobre como os compromissos familiares influenciaram sua decisão de adiar os shows na América do Sul para o próximo ano.

Em resposta a uma série de perguntas feitas por seus fãs no perfil @teddysvinylbreakfast, o cantor esclareceu que, embora houvesse planos de incluir a América do Sul na turnê ainda em 2025, isso não ocorrerá mais.

“Faríamos neste ano, mas agora vai ser só no ano que vem. Eu tenho que ser um pai também”, explicou Sheeran, referindo-se às suas filhas, Lyra Antártica e Júpiter, que têm quatro e dois anos, respectivamente.

A decisão também marca o fim de uma era musical que acompanhou o cantor nos últimos anos. A turnê atual, batizada de “+–=÷× Tour” (baseada nos títulos de seus álbuns anteriores como “+”, “x”, “÷”, “=”, e “-”), concluirá suas datas ainda em 2023, mas a nova fase do cantor chegará com um álbum diferente, sem a matemática predominando em seu título.

Quando questionado sobre a continuidade da era matemática nos shows sul-americanos, Sheeran esclareceu: “O fim da turnê ‘+–=÷× Tour’ começará em setembro, então quando eu vier para a América do Sul, já será com a minha nova turnê”.

Ed Sheeran: “Play”

Em meio a essa pausa na agenda, Ed Sheeran revelou aos fãs o título de seu próximo álbum, Play. O cantor explicou que, ao contrário dos trabalhos anteriores, este novo projeto não seguirá a lógica matemática que pautou suas produções anteriores. Sheeran, sempre com seu jeito irreverente, brincou com a ironia do nome, dizendo:

“A ironia é que, se você me perguntar qualquer coisa relacionada à matemática, eu falharei em responder. Eu nunca terminei o ensino médio”.

O título Play simboliza uma mudança, uma transição para uma fase mais livre e criativa, sem o peso das fórmulas que dominaram seus lançamentos anteriores. Sheeran também brincou com a ideia de novos títulos para álbuns, respondendo a um fã que sugeriu a criação de uma série como “play, pause, stop, rewind, skip”.

O cantor respondeu descontraído, dizendo que talvez pulasse o “skip”, mas já adiantou que a matemática não terá mais espaço na sua arte. Em 2022, Sheeran comentou que planejava lançar dez álbuns com títulos baseados em símbolos, mas os próximos cinco projetos seguirão uma linha totalmente nova.

Com essas atualizações, os fãs no Brasil e na América do Sul precisam esperar um pouco mais para ver o ícone pop nos palcos. No entanto, a expectativa pela nova fase de Ed Sheeran é grande, com a promessa de uma música mais livre e sem rótulos, algo que marca não apenas sua música, mas sua própria jornada como artista e ser humano.