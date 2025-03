Lady Gaga reflete sobre sua jornada musical e o novo álbum “Mayhem”

A espera pelo sétimo álbum de Lady Gaga, Mayhem, está prestes a acabar. Com o lançamento marcado para esta sexta-feira (7), a cantora promete um trabalho distinto dos anteriores, mantendo, porém, sua marca inconfundível.

Em uma entrevista exclusiva para Zane Lowe, da Apple Music, Gaga discutiu a evolução de sua sonoridade e os desafios de rotular sua música.

Lady Gaga é conhecida por sua constante reinvenção musical, e Mayhem não será diferente. A cantora revelou que fez um esforço consciente para evitar categorizar seu novo trabalho, buscando, assim, uma maior liberdade criativa. “Na verdade, fiz um esforço para não rotular a música no Mayhem e não tentar dar uma ‘roupa’ à minha música”, afirmou. Este movimento, para Gaga, reflete seu desejo de fugir de convenções e explorar novos territórios sonoros.

Em comparação aos discos anteriores, Mayhem promete ser um projeto que abraça sua essência, sem se prender a rótulos ou expectativas externas. Gaga, como sempre, se manteve fiel ao seu instinto criativo, permitindo que o álbum se desenvolvesse de forma orgânica, sem pressões para seguir uma fórmula preestabelecida. A cantora, que sempre priorizou a autenticidade, reforçou a importância dessa abordagem no processo criativo deste novo trabalho.

Lady Gaga: A Importância de “ARTPOP”

Além de falar sobre Mayhem, Lady Gaga também refletiu sobre o impacto de seu álbum anterior, ARTPOP, que, apesar de ser um dos mais polêmicos de sua carreira, tem um significado muito especial para ela. Lançado em 2013, o disco foi alvo de críticas mistas e não atingiu o sucesso comercial de seus predecessores, mas, para Gaga, foi uma obra fundamental em sua jornada artística.

“ARTPOP foi um álbum muito especial para mim”, explicou. “Assim como nos meus discos anteriores, eu escolhi a dedo os produtores com quem iria co-produzir, e escolhi como faria a ópera. Não era algo que acontecia muito na música mainstream. Era um álbum disruptivo, onde as faixas mudavam inesperadamente, e o groove era transformado sem aviso. Basicamente, eu disse: ‘Vou fazer o que eu quiser e do meu jeito’.”

Para Lady Gaga, ARTPOP representou um rompimento com as expectativas tradicionais da indústria, trazendo uma proposta sonora mais experimental e ousada. A cantora se permitiu a liberdade de criar sem se preocupar com as convenções do pop, tornando o disco uma verdadeira declaração de independência artística.

Lady Gaga sempre foi uma artista que desafiou as normas estabelecidas e se destacou por sua capacidade de reinvenção. Cada álbum que lança traz uma nova fase, e com Mayhem, ela promete mais uma vez quebrar barreiras. A cantora compartilhou também que o conceito por trás de ARTPOP foi mais filosófico do que estético. Em um momento de sua vida marcado por mudanças pessoais, Gaga usou o álbum como uma forma de expressar sua individualidade, buscando uma nova identidade e, ao mesmo tempo, desconstruindo a imagem pública que o mundo tinha dela.

Através de Mayhem e das reflexões sobre ARTPOP, Lady Gaga reafirma sua posição como uma das artistas mais ousadas e inovadoras da indústria musical. Com um novo álbum prestes a ser lançado, seus fãs aguardam ansiosos por mais uma prova de sua genialidade artística e por mais uma etapa dessa jornada de evolução constante.