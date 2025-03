Ariana Grande colabora com Barbra Streisand em novo álbum de duetos

Em uma revelação que causou grande alvoroço no mundo da música, a icônica Barbra Streisand anunciou que Ariana Grande participará de seu próximo álbum, previsto para ser lançado no segundo semestre deste ano.

A informação foi divulgada pela coluna Page Six do jornal New York Post, que revelou detalhes sobre esse inusitado encontro entre duas das maiores vozes da música. De acordo com a publicação, o novo álbum de Streisand será uma coleção de duetos, e promete contar com colaborações de outros grandes nomes, como Bob Dylan, Paul McCartney, Sting e Hozier.

Embora o projeto esteja sendo mantido em sigilo, a expectativa em torno dele já é imensa. A coluna Page Six sugeriu que o álbum pode ser lançado entre junho e setembro deste ano, e que, além das participações especiais, o disco contará com um documentário, possivelmente mostrando os bastidores da gravação.

A colaboração entre Ariana Grande e Barbra Streisand é um dos destaques mais aguardados, especialmente por conta do histórico de Streisand, uma artista que ostenta um currículo impressionante, incluindo o título de EGOT (vencedora de Emmy, Grammy, Oscar e Tony), além de sua incontestável influência na música, no cinema e no teatro.

As duas artistas já se uniram antes, em uma performance memorável em 2019, quando cantaram juntas o clássico “No More Tears (Enough Is Enough)” em um show em Chicago. A ocasião gerou muitos elogios e despertou a curiosidade do público, que agora vê essa colaboração no álbum de duetos como uma continuação natural de sua química no palco.

Embora a assessoria de Streisand tenha evitado confirmar detalhes sobre o projeto, afirmando que os rumores eram “maravilhosos” e reforçando que a cantora está em sua melhor forma vocal, a expectativa só aumenta entre os fãs. A assessoria foi clara em desmentir boatos sobre um possível dueto com Elon Musk, mas confirmou que Streisand continua encantando seu público com sua voz inconfundível.

Ariana Grande: Entre colaborações e especulações

Para Ariana Grande, a parceria com Barbra Streisand representa mais um marco importante em sua carreira. A cantora, que atualmente está focada na divulgação de seu projeto cinematográfico, Wicked, e que recentemente foi indicada ao Oscar por sua atuação na adaptação para o cinema do musical, tem dado pistas sobre novos lançamentos musicais.

Nas últimas semanas, os fãs começaram a especular sobre uma possível versão deluxe de seu álbum Eternal Sunshine, que poderia ser intitulada “Brighter Days”. O nome foi sugerido por meio de mudanças no perfil de Ariana no Instagram, que agora está sob o nome de @brighterdays.

A especulação em torno de uma versão deluxe do álbum de 2024 ganhou força, especialmente após Ariana ter mencionado anteriormente a possibilidade de um lançamento expandido de Eternal Sunshine. No entanto, a artista interrompeu qualquer movimento relacionado ao disco para se concentrar na estreia de Wicked, que ganhou atenção global após receber várias indicações ao Oscar, incluindo duas vitórias.

Com essa colaboração entre Ariana Grande e Barbra Streisand, os fãs estão empolgados não apenas pelo novo álbum de Streisand, mas também pela evolução da carreira de Ariana, que está pronta para explorar novas dimensões musicais. A aliança entre as duas estrelas representa um encontro de gerações, de vozes poderosas e de uma história comum no universo da música, fazendo desse projeto algo verdadeiramente épico.

Esse álbum de duetos promete ser um dos lançamentos mais aguardados do ano e, sem dúvida, marcará mais uma página importante na trajetória de ambas as artistas.