Chappell Roan alcança segundo Top 10 na Billboard com “Pink Pony Club”

Chappell Roan continua sua ascensão no cenário pop mundial, conquistando seu segundo Top 10 na renomada Billboard Hot 100 com o single “Pink Pony Club”.

A música, do aclamado álbum The Rise and Fall of a Midwest Princess, chegou à oitava posição nesta semana, repetindo o sucesso de “Good Luck, Babe!” que alcançou o quarto lugar em 2024. Com isso, a artista fortalece ainda mais sua presença nas paradas de sucesso, mostrando que sua popularidade vai além do sucesso viral de sua faixa anterior.

“Pink Pony Club” marca o retorno de Chappell Roan ao Top 10, após o estrondoso sucesso de “Good Luck, Babe!”. Este segundo lugar foi um feito marcante, consolidando a artista como uma das revelações mais importantes da música pop contemporânea.

O single foi lançado em 2023, como parte do seu álbum de estreia, The Rise and Fall of a Midwest Princess, que recebeu aclamação da crítica e do público, garantindo ao disco o segundo lugar na Billboard 200 e seis indicações ao Grammy, com destaque para três delas relacionadas a “Good Luck, Babe!”.

Além disso, a cantora e compositora foi indicada em algumas das categorias mais prestigiadas, como “Álbum do Ano” e “Música do Ano”. Embora não tenha levado essas estatuetas, Chappell brilhou ao vencer a categoria “Revelação do Ano”, sendo reconhecida em outros grandes prêmios, como o BRIT Awards e o VMA, onde também foi laureada como artista revelação.

Chappell Roan e seus próximos passos

Chappell Roan é amplamente reconhecida por sua estética visual que mistura o universo “camp” com a irreverência das drag queens, além de seu estilo musical único e ousado. Suas referências incluem grandes ícones da música pop, como Lady Gaga, Nicki Minaj, Ariana Grande e Rihanna. Essas influências são claramente visíveis em suas canções e no modo como ela se expressa publicamente, sempre com uma postura autêntica e provocadora.

Além de sua bem-sucedida carreira no pop, a artista está se preparando para lançar um novo single, “The Giver”, que promete trazer um toque diferente ao seu repertório. Em um anúncio recente, Chappell revelou que a faixa tem uma pegada country, um estilo que ela sempre amou e cresceu ouvindo, com referências a músicas tocadas em fogueiras e bares de karaokê durante sua infância.

A canção foi escrita em parceria com o renomado produtor Daniel Nigro, e promete ser uma das surpresas de 2025. A faixa será lançada no próximo dia 13 de março e promete agradar tanto os fãs de longa data quanto aqueles que descobriram Chappell recentemente.

Com uma trajetória marcada por ousadia e originalidade, Chappell Roan demonstra que está apenas começando a construir seu império na música pop. Seus próximos passos são aguardados com grande expectativa, especialmente após suas conquistas de 2024 e a promissora nova música a caminho.

A artista, que se consolidou como uma das vozes mais inovadoras de sua geração, continua a ser um nome a ser observado no cenário musical global. Se você ainda não conhece seu trabalho, os próximos lançamentos certamente serão uma ótima oportunidade para descobrir o talento único de Chappell Roan.