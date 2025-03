São Sebastião recebe 10ª edição do Festival Reggae na Praça

A Região Administrativa de São Sebastião receberá, no domingo (9/3), a partir das 15h, a 10ª edição do Festival Reggae na Praça. O evento, que será realizado na Praça do Reggae, no setor Vila Nova, é mais uma forma de consagrar a cidade como um celeiro cultural do gênero. Com trajetória de mais de uma década, o festival reforça a importância da comunidade local ocupar os espaços públicos, além de comemorar a identidade dos moradores de São Sebastião, diretamente influenciados pela cultura maranhense.

A edição especial traz uma programação recheada de atrações culturais, lazer e diversão para toda a família. Diversas bandas do Distrito Federal e de destaque nacional confirmaram presença no festival. No line-up, sucessos de Dada Yute, Marina Peralta, Jah Connection, Digital Dubs, Experimental Dub, Selecta KBC, Calango Rasta, I-Cris, Heitor Valente, DJ Kalm, Negra Eve e Novick MC.

Segundo o produtor do evento, Samuel Estrella, o festival não celebra apenas o reggae, mas também ajuda a quebrar estigmas negativos em torno do gênero musical. Além disso, reforça a importância da Lei 12.630/2012, que instituiu o Dia Nacional do Reggae, comemorado em 11 de maio.

"O Reggae na Praça cumpre um papel muito importante na cidade, principalmente na ocupação do espaço público. A gente transformou uma praça que antes estava meio obsoleta, trazendo um evento periódico que impacta a região — seja na movimentação, na segurança ou nas melhorias que conquistamos ao longo do tempo”, conta o produtor. "Além disso, é um espaço essencial para a juventude, que muitas vezes carece de lugares para se manifestar livremente, mostrar sua arte, principalmente a cultura afro-brasileira, a cultura negra, tão presente em nossa cidade", completa Samuel.

Festival Reggae na Praça ocorre no domingo (9/3), de 15h à 0h, em São Sebastião, com entrada franca (foto: Material de divulgação)

Sobre o Festival

Criado em 2014, o Reggae na Praça se tornou uma tradição no Distrito Federal, promovendo não apenas música, mas também atividades culturais, educativas e de profissionalização no setor artístico. Além disso, o evento se destaca como um importante expoente da Cultura Negra da cidade.

O festival também faz parte das atividades do projeto Plataforma Periférica II, financiado com recursos executados pela Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Distrito Federal (SECEC/DF).

Festival Reggae na Praça

Onde: Praça do Reggae (Bairro Vila Nova, São Sebastião).

Quando: domingo (9/3)

Horário: das 15h à 0h.

Entrada franca. Classificação indicativa livre.