Os novos projetos que o BTS planeja lançar

Os fãs do BTS podem se preparar para novidades! O grupo revelou, nesta quarta-feira (5), o lançamento de dois novos projetos intitulados “BTS 7 Moments” e “RUN BTS POLY HIGHLIGHT PACKAGE”. As estreias estão marcadas para os dias 2 e 24 de abril, respectivamente, mas ainda não foram divulgados detalhes sobre o conteúdo.

A notícia gerou grande expectativa entre os admiradores da banda, que especulam que os lançamentos possam incluir DVDs ou materiais inéditos. Desde outubro de 2022, o BTS está afastado dos palcos devido ao alistamento militar obrigatório de seus integrantes.

Atualmente, Jin e J-Hope já concluíram o serviço militar, e o rapper retornou aos holofotes com os primeiros shows de sua turnê solo no último fim de semana em Seul. Além disso, J-Hope já tem planos para lançar um novo álbum em março.

O mercado também reagiu positivamente às atualizações sobre o grupo. As ações da HYBE, empresa responsável pelo gerenciamento do BTS, registraram um crescimento de 4,9% após a divulgação dos lucros do quarto trimestre e a confirmação de que o grupo deve retornar às atividades em 2025.

O que RM, do BTS, disse sobre vida no exército

RM, integrante do BTS, trouxe uma nova atualização para os fãs sobre sua jornada no serviço militar. O rapper revelou estar contando os dias para a conclusão de seu alistamento, previsto para junho, período em que outros membros do grupo, como V, SUGA, Jimin e Jung Kook, também encerrarão suas obrigações militares.

“Estou marcando cada dia no meu calendário”, confessou RM. Durante esse período, ele tem se dedicado à leitura do livro “The Art of Loving”, de Erich Fromm, e compartilhou uma reflexão inspirada na obra.

“Nos esforçamos para melhorar em diversas áreas, como tocar um instrumento ou estudar, mas por que achamos que amar não exige prática ou empenho? Muitas vezes, encaramos o amor como algo garantido”, ponderou o artista.

RM também falou sobre a visão moderna do amor e como ele é frequentemente retratado como uma emoção intensa ou um grande drama, quando na verdade representa um compromisso sólido, uma decisão e uma promessa.

O cantor aproveitou o momento para refletir sobre o papel da arte e sua trajetória no BTS. “Como músicos, o que estamos criando? E como ouvintes, o que absorvemos? O que escolhemos olhar e amar? Durante esses 11 anos, que tipo de determinação eu carreguei diante de vocês?”, questionou.

Faltando aproximadamente três meses para concluir seu serviço, RM demonstrou otimismo: “Isso representa cerca de 18% do tempo restante. Conseguirei superar esse período? Com certeza. Quero reencontrar todos vocês com saúde e bem-estar.”

Ele também comentou sobre a sensação do tempo no ambiente militar: “A passagem do tempo parece mais lenta, talvez porque agora carrego quatro listras. Mas dizem que o relógio militar nunca para, mesmo de cabeça para baixo. Vou girá-lo quantas vezes for necessário para seguir adiante.”

Outro integrante do BTS, V, também compartilhou uma mensagem aos fãs por meio do Weverse, expressando sua saudade e ansiedade para reencontrá-los após o serviço militar.