O diagnóstico de Parkinson de Milton Nascimento

Milton Nascimento, um dos ícones da música brasileira, foi diagnosticado com Parkinson há dois anos. A revelação foi feita por seu filho e empresário, Augusto Nascimento, durante uma entrevista ao Jornal Nacional.

Apesar dos desafios impostos pela doença e pela idade, o artista de 82 anos mantém-se ativo e engajado em diversos projetos. Segundo Augusto, Milton está envolvido com as recentes homenagens que tem recebido e segue demonstrando entusiasmo.

“Ele está completamente dedicado a tudo o que tem acontecido, principalmente à homenagem da Portela e a outras honrarias que vêm sendo prestadas a ele”, destacou o empresário em entrevista ao O Globo.

No último Carnaval, Milton foi o grande homenageado pelo samba-enredo da Portela e participou do desfile na Marquês de Sapucaí, aparecendo no carro alegórico que encerrou a apresentação da escola de samba. Após a celebração, expressou sua alegria nas redes sociais: “Hoje é o dia mais feliz da minha vida! Obrigado, Portela. Obrigado todo mundo. Um beijão.”

Milton Nascimento e o desrespeito do Grammy: Um erro inaceitável

O Grammy Awards 2025, realizado em Los Angeles, deveria ter sido uma celebração da música em sua diversidade e grandiosidade.

No entanto, a cerimônia ficou marcada por um episódio lamentável: a exclusão de Milton Nascimento da área principal do evento, onde estavam os artistas indicados.

O fato gerou uma onda de indignação, amplificada pelo protesto de Esperanza Spalding, parceira do cantor no álbum “Milton + Esperanza”, concorrente na categoria de Melhor Álbum de Jazz com Vocal.

Spalding, reconhecida contrabaixista, cantora e compositora norte-americana, manifestou publicamente sua revolta ao comparecer à cerimônia segurando um cartaz com a imagem de Milton e a frase:

“This living legend should be seated here” (“Esta lenda viva deveria estar sentada aqui”). O gesto deixou claro que a ausência do brasileiro em um lugar de destaque não foi uma falha qualquer, mas sim um desrespeito a um dos maiores nomes da música mundial.

A grande questão que se impõe é simples: se o álbum indicado é uma colaboração entre Milton Nascimento e Esperanza Spalding, por que apenas ela teve direito a um assento na área principal do evento? Milton não foi um convidado do projeto, mas sim um dos pilares da criação do disco.