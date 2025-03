Detalhes sobre ‘Ruby’, o primeiro álbum solo de Jennie

O tão aguardado projeto solo de JENNIE finalmente chegou! A artista sul-coreana lançou na última sexta-feira (7) seu primeiro álbum solo, intitulado Ruby, marcando um novo capítulo em sua carreira individual. Com isso, o BLACKPINK agora completa o ciclo de estreias individuais de suas quatro integrantes.

O álbum, que conta com 15 faixas, apresenta uma fusão de estilos musicais e explora a identidade artística única de JENNIE. Entre as canções já conhecidas pelo público estão os singles “Mantra”, “Love Hangover” (parceria com Dominic Fike) e “ExtraL” (com Doechii). Além disso, o LP traz novas faixas como “Like JENNIE”, “Start a War”, “With the IE (Way Up)”, “ZEN”, “FTS”, “Filter”, “Seoul City”, “Starlight” e “Twin”.

As colaborações de Ruby também chamam a atenção. FKJ participa da introdução do álbum, enquanto Dua Lipa se junta à cantora em “Handlebars” e Childish Gambino e Kali Uchis aparecem em “Damn Right”. O lançamento chega sete anos após a estreia solo de JENNIE com o hit SOLO, lançado em 2018.

Durante o processo de produção, a cantora revelou que enfrentou desafios para encontrar a direção certa para o projeto. Em uma entrevista à Billboard, JENNIE compartilhou que precisou experimentar diversas abordagens antes de encontrar um time criativo com o qual se sentisse conectada tanto musicalmente quanto pessoalmente.

Com todas as integrantes do BLACKPINK tendo lançado seus projetos individuais – ROSÉ com Rosie, JISOO com AMORTAGE e LISA com Alter Ego –, a próxima etapa será o tão esperado retorno do grupo aos palcos. O quarteto já tem uma turnê mundial marcada para julho, além de estarem trabalhando em novas músicas, conforme anunciado por ROSÉ em fevereiro.

A parceria entre Jennie e Doechii em ‘Extral’

Parceria de peso

Doechii ganhou notoriedade em 2020, quando sua música “Yucky Blucky Fruitcase” viralizou no TikTok. Desde então, acumulou sucessos na Billboard Hot 100 e conquistou um Grammy de Melhor Álbum de Rap com “Alligator Bites Never Heal”. Agora, ela se une a Jennie para trazer mais um hit promissor para o público global.

“Ruby”: um projeto internacional

O projeto solo da artista conta ainda com participações especiais de grandes nomes da música, como Childish Gambino, FKJ, Dua Lipa e Kali Uchis. Em entrevista ao programa “Hits Radio”, Jennie revelou a importância desse álbum para sua carreira: “Esse projeto é muito especial para mim. Trabalhei com artistas incríveis e estou ansiosa para que todos possam ouvir”.

Shows exclusivos e reconhecimento internacional

Para celebrar o lançamento de “Ruby”, Jennie realizará uma série de apresentações exclusivas intituladas “The Ruby Experience”. Os shows acontecerão em março, em Los Angeles, Nova York e Seul, proporcionando uma experiência intimista aos fãs.

Além disso, a cantora será homenageada no evento Women in Music, promovido pela Billboard, onde receberá o título de “Força Global”, consolidando ainda mais seu impacto na indústria musical.