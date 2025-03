Por que Madonna defendeu o filme ‘Emilia Perez’

Madonna pegou seus seguidores de surpresa ao compartilhar, na última quarta-feira (5), sua admiração por um dos filmes mais polêmicos do ano. A Rainha do Pop revelou que “Emilia Pérez”, longa-metragem dirigido pelo francês Jacques Audiard, é sua produção favorita de 2024.

A declaração veio por meio de uma publicação em suas redes sociais, onde a cantora exibiu um carrossel de imagens. Entre os registros, destacam-se momentos marcantes da festa pós-Oscar organizada por ela, incluindo um clique ao lado do lendário Mick Jagger e uma foto segurando a estatueta dourada.

“Fazer uma festa do Oscar todos os anos com meu empresário é desafiador, estressante e consome muito tempo. Mas, no final, sempre conseguimos! Tive a oportunidade de passar um tempo com pessoas que amo e admiro”, escreveu Madonna.

O ponto alto da noite, segundo a artista, foi a oportunidade de se sentar ao lado de Audiard e acompanhar de perto a apresentação de Lil Wayne. “O destaque para mim foi sentar ao lado de Jacques Audiard, o diretor de ‘Emilia Pérez’, meu filme favorito deste ano!!! (Segurando o Oscar dele) E assistir à apresentação do Lil Wayne”, concluiu.

Apesar do prestígio de Madonna, “Emilia Pérez” não escapou das polêmicas. A produção gerou controvérsias tanto por declarações de sua protagonista, Karla Sofía Gascón, quanto pela ausência de atores mexicanos no elenco. No Oscar 2024, o longa concorria em 13 categorias, mas saiu com apenas duas estatuetas.

Por que Madonna não tem medo da morte

A icônica cantora Madonna, de 66 anos, compartilhou uma mensagem profunda sobre a morte e sua relação com a perda em uma recente publicação no Instagram. No dia 27 de fevereiro, a Rainha do Pop republicou um texto originalmente escrito em novembro de 2024, no qual fala sobre sua falecida mãe, Madonna Louise Ciccone, que faleceu em 1964, aos 30 anos, vítima de um câncer de mama.

Madonna relembrou como a morte da mãe, quando ela tinha apenas cinco anos, marcou profundamente sua vida. “Ver seu belo rosto no caixão aberto e beijar seus lábios vermelhos para dizer adeus foi uma experiência assombrosa. Deixou uma saudade imensa e um medo de abandono irreparável”, escreveu a artista. Ela também contou que, na infância, passou a seguir seu pai por toda parte, temendo perdê-lo também. “Se ele morresse, eu queria ser enterrada com ele”, revelou.

A cantora também compartilhou sua antiga fascinação por cemitérios e explicou como essa proximidade com a morte se tornou parte de sua compreensão do mundo. “Eu não tinha medo da morte porque acreditava que era o único caminho para reencontrar minha mãe”, disse. Com o passar dos anos, ela perdeu muitas pessoas queridas e passou a enxergar a morte como uma passagem para a vida eterna.

Em um trecho ainda mais revelador, Madonna comparou a dor de perder entes queridos com términos de relacionamento. “Quando meus amantes me deixavam, era como se eu vivenciasse uma pequena morte. Para lidar com isso, eu fazia uma espécie de ritual, enterrando simbolicamente o medo do abandono antes que ele pudesse me consumir.”

A artista de “Like a Prayer” revelou que encontrou consolo visitando tómulos e tentando se conectar com aqueles que partiram. “Queria assegurar a eles que não estavam sozinhos. Nenhum de nós está”, escreveu. Em sua infância, uma freira chamada Irmã Mary Theresa lhe disse algo que a marcou profundamente: “Estamos todos casados com Deus.” Para Madonna, essa ideia era romântica e lhe dava força. “Ela pegava minha mão e caminhávamos entre os mortos, sob a luz da lua cheia”, relembrou.

Além da reflexão sobre a morte, Madonna também está focada em sua carreira musical. Recentemente, anunciou que está preparando o relançamento de seu álbum de 1994, Bedtime Stories, além de um novo projeto musical em parceria com o produtor Stuart Price, uma continuação do aclamado Confessions on a Dance Floor, de 2005.

Em dezembro, a cantora divulgou um vídeo em que aparece no estúdio ao lado de Price, seu namorado Akeem Morris, o empresário Guy Oseary e suas filhas gêmeas, Stella e Estere. “Esses últimos meses foram um remédio para minha alma. Compor e criar música é o único espaço em que não preciso pedir permissão a ninguém”, afirmou a artista. “Quem quer ouvir música nova em 2025?”, finalizou.