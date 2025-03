Lady Gaga retorna triunfante com ‘Mayhem’ e recebe aclamação internacional

Lady Gaga está de volta com tudo! Nesta sexta-feira (7), a icônica artista lançou “Mayhem”, seu aguardado sétimo álbum de estúdio, marcando um retorno vibrante às pistas de dança.

Com produção sofisticada e uma fusão de estilos que transitam entre EDM, rock e disco, o projeto já conquistou a crítica especializada. Publicações renomadas exaltam a intensidade e a autenticidade de Gaga nesta nova fase, reafirmando sua posição como um dos grandes nomes do pop mundial.

A revista Pitchfork descreveu “Mayhem” como “um colosso de ganchos irresistíveis e mudanças harmônicas inesperadas”. O texto ressalta a capacidade da cantora de reinventar sua sonoridade, destacando faixas como “Abracadabra”, um potente híbrido de EDM e eurodisco, e “Die With a Smile”, uma colaboração marcante com Bruno Mars.

A Rolling Stone concedeu 4 de 5 estrelas ao disco, elogiando sua coesão sonora. “Gaga entrega uma experiência autêntica, sem personagens ou conceitos que ofusquem as canções. O resultado é uma mistura envolvente entre Nine Inch Nails, David Bowie e Prince, combinada com elementos de sua era ‘Fame Monster’, criando o melhor lançamento pop do ano”, pontuou a publicação.

Para o The Telegraph, “Mayhem” é um trabalho que demonstra a força de Gaga como visionária do pop. “Com produçores de ponta e sintetizadores no máximo, o disco é um ataque sonoro eletrizante, provando que a artista segue como um dos nomes mais inovadores da indústria”.

A Billboard também ressaltou a ousadia do álbum, afirmando que Gaga “desmonta e reconstrói os sons que marcaram sua carreira, criando uma experiência sonora intensa e carregada de emoção”. Já o The Guardian, que concedeu 4 estrelas ao projeto, destacou que “Mayhem” reafirma a importância da cantora na música pop contemporânea, trazendo um trabalho sem a necessidade de um grande conceito, mas que se sustenta na qualidade de sua produção e interpretação.

Lady Gaga: Um dos melhores lançamentos de Gaga nos últimos anos

Outros veículos, como o Daily Mail e o Page Six, reforçaram que “Mayhem” é um dos álbuns mais marcantes de Lady Gaga desde “Born This Way” (2011). “Ela resgata a energia dos anos 80, combina com seu toque moderno e entrega um álbum que é ao mesmo tempo nostálgico e futurista”, afirmou o Daily Mail.

Com faixas dançantes, baladas emocionantes e um conceito sonoro bem estruturado, “Mayhem” chega como um grande evento na música pop. A recepção inicial indica que a era “Mayhem” tem tudo para ser um dos momentos mais icônicos da carreira de Lady Gaga.