Justin Bieber irá lançar nova música? Confira o que se sabe

Justin Bieber está focado em sua vida pessoal e na criação de novas canções, de acordo com uma reportagem exclusiva da revista People. O cantor tem direcionado sua atenção para três aspectos principais: sua esposa, Hailey Bieber, seu filho Jack e a produção musical. “Essa é sua realidade agora, e ele está adorando”, revelou uma fonte próxima ao artista.

Sem pressão externa, Justin tem adotado um ritmo de trabalho mais tranquilo, equilibrando sua carreira com momentos especiais ao lado da família. O cantor não tem pressa para lançar novas faixas e está aproveitando ao máximo a paternidade. Desde o nascimento de Jack, que completou seis meses recentemente, Bieber tem dedicado grande parte do tempo ao pequeno. Segundo a fonte, ser pai sempre foi um sonho para ele.

Os rumores de uma suposta crise no casamento com Hailey Bieber foram mais uma vez negados por pessoas próximas ao casal. Apesar das especulações, a relação entre os dois segue firme e feliz. Recentemente, Justin compartilhou uma mensagem misteriosa em suas redes sociais, mencionando que está “pedindo a Jesus para guiá-lo no próximo passo”, o que aumentou os comentários sobre sua fase atual.

Em meio às especulações, um porta-voz de Justin Bieber negou os boatos de que o cantor estaria enfrentando uma recaída no uso de drogas. Em entrevista ao site TMZ, a fonte afirmou que Bieber está em um de seus melhores momentos e que tais suposições são “exaustivas e infundadas”.

A equipe do artista também justificou a aparência cansada de Justin em fotos recentes feitas em Nova York. O motivo seria o desgaste comum da rotina de um novo pai. “Ele passou a noite em claro cuidando do filho, que teve dificuldades para dormir”, explicou o representante.