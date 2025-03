O lançamento de ‘Sweet Dreams’ de J-Hope com Miguel

O astro do BTS, J-Hope, está de volta ao cenário musical com um novo single solo, “Sweet Dreams”, lançado nesta quinta-feira (7). A faixa traz uma colaboração especial com Miguel e apresenta uma fusão refinada entre R&B, pop e hip-hop, destacando a versatilidade artística do rapper sul-coreano.

Com um groove envolvente e atmosferas etéreas, “Sweet Dreams” combina a melodia fluida e cativante de J-Hope com os vocais suaves e marcantes de Miguel. A produção ficou a cargo de Johnny Goldstein, enquanto a composição contou com a participação de Sam Martin, que já trabalhou com artistas como Maroon 5 e One Direction, e Sean Douglas, conhecido por suas colaborações com Madonna e Sia.

Performance no The Tonight Show e Expansão Solo

Para celebrar o lançamento, J-Hope fará sua estreia solo no renomado programa “The Tonight Show Starring Jimmy Fallon” na próxima segunda-feira (10), onde apresentará a nova música ao vivo. Este é o primeiro single oficial do cantor desde “Hope on the Street Vol.1”, álbum especial lançado em março do ano passado, que alcançou o Top 5 da Billboard 200, registrando seu melhor desempenho solo até o momento.

Além do álbum, o artista também lançou a série documental “Hope on the Street”, uma produção do Prime Video em seis episódios que o acompanhou por cidades como Nova York, Paris, Osaka, Seul e sua cidade natal, Gwangju, explorando sua paixão pela dança.

Turnê Mundial e Novos Caminhos

J-Hope já tem planos grandiosos para os próximos meses. Sua aguardada turnê solo, “HOPE ON THE STAGE”, terá início no KSPO Dome, em Seul, no dia 28 de fevereiro, com três noites de apresentações antes de seguir para outras cidades ao redor do mundo. Com um total de 31 datas confirmadas, a turnê promete consolidar ainda mais sua identidade artística individual.