Ariana Grande: O significado do azul em “Brighter Days”

Ariana Grande sempre foi meticulosa na construção visual de suas eras musicais, e a transição de “Eternal Sunshine” para sua versão deluxe, “Brighter Days”, não foi diferente.

Se no álbum lançado em 2023 a cantora explorava tons de vermelho para representar paixão, intensidade e transformação, agora, para a nova fase, a aposta é no azul – uma escolha que carrega um significado profundo e uma conexão direta com a inspiração cinematográfica por trás do projeto.

A cor azul de “Brighter Days” não foi escolhida aleatoriamente. Assim como “Eternal Sunshine” se inspirou fortemente no filme “Brilho Eterno de uma Mente sem Lembranças” (2004), estrelado por Jim Carrey e Kate Winslet, o conceito estético do novo lançamento também dialoga com a narrativa da obra. No filme, a protagonista Clementine, vivida por Winslet, passa por uma jornada de esquecimento emocional.

Antes de apagar as memórias de seu amor perdido, seus cabelos são vermelhos vibrantes – a mesma cor que dominou a primeira fase do álbum de Ariana. No entanto, após a limpeza de suas lembranças, Clementine surge com os cabelos tingidos de azul, simbolizando renovação e um novo começo. Esse mesmo tom agora marca a estética de “Brighter Days”.

Nas redes sociais, Ariana reforçou essa transição. A cantora atualizou sua foto de perfil no Instagram @brighterdays (anteriormente @sweetener) com uma imagem em que seu rosto aparece iluminado por tons azulados, indicando oficialmente a chegada da nova era.

Ariana Grande: O que esperar de “Brighter Days”?

Ariana Grande optou por fazer uma pausa no ciclo de “Eternal Sunshine” para cumprir sua agenda de compromissos com “Wicked”, filme no qual interpreta Glinda. Agora, com a promoção da produção concluída, a artista volta a focar na música. “Brighter Days” foi gravado ainda no ano passado, mas o lançamento ficou em espera até o momento oportuno. Durante eventos de tapete vermelho, Ariana chegou a mencionar o projeto, mas sem revelar muitos detalhes. “Fiz no ano passado, e vai sair eventualmente”, disse em janeiro, aumentando a expectativa dos fãs.

A cantora também comentou que uma das faixas inéditas presentes no deluxe é uma das composições das quais mais se orgulha. Contudo, aqueles que esperam um grande volume de novas músicas podem se decepcionar. “Não é algo em que eu esteja pensando no momento. Não, não estou em estúdio agora”, afirmou recentemente, indicando que, por ora, não há planos para um novo álbum completo.

Enquanto isso, a estética azul de “Brighter Days” continua a gerar discussões entre os fãs, que buscam pistas sobre o que a nova fase de Ariana Grande reserva. Seja como um símbolo de recomeço ou de amadurecimento artístico, uma coisa é certa: essa escolha de cor não é apenas uma mudança visual, mas parte de uma narrativa bem pensada e cheia de significado.