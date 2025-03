Jennie e Dua Lipa se reencontram em parceria para álbum solo

Jennie, integrante do BLACKPINK, está prestes a lançar seu aguardado álbum solo, “Ruby”, nesta sexta-feira (7). Entre as faixas do projeto, uma parceria específica tem chamado atenção: um dueto com a cantora britânica Dua Lipa.

Em entrevista recente à Capital FM, a artista sul-coreana compartilhou sua empolgação com essa colaboração e revelou um pouco dos bastidores da gravação.

“Trabalhar com a Dua é sempre um prazer. Eu a conheço há muito tempo e, desta vez, realmente conseguimos criar algo muito especial juntas”, comentou Jennie. A cantora manteve um tom de mistério sobre detalhes específicos da faixa, intitulada “Handlebars”, mas deixou claro que a experiência foi bastante descontraída.

“Nem parece trabalho, é como sair com uma amiga”, acrescentou.

Essa não é a primeira vez que Jennie e Dua Lipa dividem os vocais. Em 2018, o BLACKPINK colaborou com a britânica na faixa “Kiss and Make Up”, presente na edição deluxe do álbum “Dua Lipa (Complete Edition)”. O single alcançou um desempenho expressivo nas paradas, chegando ao Top 40 do Reino Unido e conquistando certificados de platina na Austrália e na Nova Zelândia.

Agora, cinco anos depois, a parceria entre as duas cantoras se renova em um momento de grande crescimento para ambas. Enquanto Dua Lipa segue consolidando sua posição como uma das maiores artistas pop da atualidade, Jennie está dando um passo importante em sua carreira solo, assinando com a Columbia Records e se tornando a última integrante do BLACKPINK a lançar um projeto individual antes do aguardado retorno do grupo.

O impacto de Jennie nas paradas internacionais

O lançamento de “Ruby” já é cercado por expectativas e recordes. Na última semana, Jennie alcançou um feito inédito ao se tornar a primeira artista solo de K-Pop a colocar quatro faixas no Top 40 da parada britânica de singles. A recente “ExtraL”, em parceria com Doechii, estreou na 37ª posição, juntando-se a “You & Me” (39º), “One of The Girls” (colaboração com The Weeknd e Lily-Rose Depp, que atingiu o 21º lugar) e “Mantra” (37º).

Com a chegada de “Ruby”, a tendência é que Jennie continue quebrando recordes e expandindo ainda mais sua influência no cenário musical global. A nova parceria com Dua Lipa pode ser um dos pontos altos do álbum, reforçando a versatilidade e o apelo internacional da cantora sul-coreana.

Os fãs agora aguardam ansiosamente pelo lançamento oficial do álbum e pelo retorno do BLACKPINK, que já tem datas de shows marcadas a partir de julho. A expectativa é que o grupo também presenteie os admiradores com novas músicas e clipes antes do início da turnê.