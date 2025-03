Detalhes sobre a primeira turnê solo de Gabi Melim

A cantora e compositora Gabi Melim está pronta para um momento marcante de sua carreira. No próximo dia 20 de março, ela sobe ao palco da Casa Natura Musical para apresentar sua turnê “Gabriela”, um show que promete uma imersão nas suas influências musicais e em sua trajetória de 15 anos na música.

“Essa estreia é uma celebração para mim. Trazer as faixas do álbum ‘Gabriela’, misturadas com minhas referências e composições que marcaram minha caminhada, é muito especial. O show transita por diferentes ritmos da música brasileira, permitindo que o público cante, se emocione, relembre momentos e também dance. Quero que as pessoas saiam do show mais felizes e conectadas com essa energia”, afirma Gabi para a Billboard Brasil.

O repertório promete uma fusão de estilos, incluindo maracatu, afoxé, coco, forró e baião, aliados a elementos do pop. Músicas como “Errejota”, “Saudades Surrou” e “Até o Topo do Mundo” estão entre as escolhidas para compor o setlist da noite. A banda que a acompanha é formada por Juliano Moreira (guitarra e violão), Paulinho McLaren (bateria), Matheus Alcântara (baixo), Caio Ferreira (teclado) e Ricardinho Braga (percussão).

Para a cantora, a interação com o público é essencial para criar uma experiência memorável. “O show é uma troca, uma conexão. Ele acontece para as pessoas que decidem sair de casa e vivenciar aquele momento. Quero levar minha música de um jeito ainda mais próximo do coração de cada um que estiver lá”, compartilha.

O nome da turnê, “Gabriela”, simboliza essa nova fase da artista, trazendo maturidade e aprofundamento em sua identidade musical. “Escolhi esse título não apenas por ser meu nome, mas também como referência à obra ‘Gabriela, Cravo e Canela’, de Jorge Amado, que valoriza a diversidade cultural brasileira. Assim como meu disco, essa história também tem um significado especial para mim”. A canção “Modinha Para Gabriela”, imortalizada por Gal Costa, terá um lugar de destaque na abertura do show.

O retorno de Gabi Melim aos palcos após paralisia facial

A cantora Gabi Melim marcou sua volta aos palcos com uma apresentação especial no programa ‘Caldeirão com Mion’, exibido pela TV Globo. A artista estava afastada desde junho de 2024, quando foi diagnosticada com paralisia de Bell, uma condição que afeta temporariamente os músculos faciais.

No retorno, Gabi emocionou o público ao interpretar “Ladeira da Preguiça”, em homenagem à icônica Elis Regina, e também apresentou a canção autoral “Até o Topo do Mundo”. Apesar da grande expectativa em torno de sua saúde, a cantora optou por não abordar o tema durante sua participação no programa.

Nos últimos dias, Gabi compartilhou com os fãs detalhes sobre sua recuperação. A artista revelou que precisou cancelar sua turnê devido à imprevisibilidade da evolução do quadro, mas comemorou os avanços alcançados. Segundo ela, já consegue se alimentar e dormir normalmente, e celebrou sua alta da fisioterapia. Atualmente, estima estar com 90% da função facial restabelecida, restando apenas um pequeno desvio labial como sequela a ser tratada.

“A melhora veio mais rápido do que eu imaginava. Muitas pessoas demoram meses ou até anos para recuperar os movimentos, então me sinto muito grata por essa evolução”, declarou a cantora.