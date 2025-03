O que Lady Gaga disse sobre ‘Zombie Boy’

Lady Gaga trouxe uma emocionante referência ao modelo canadense Rick Genest, conhecido como Zombie Boy, em seu novo álbum, “Mayhem”. O artista, que se tornou um ícone na era “Born This Way” ao estrelar o clipe da faixa-título, agora inspira uma das músicas do novo projeto da cantora.

Em entrevista à Rolling Stone, Gaga revelou que a faixa “Zombie Boy” nasceu de forma espontânea, mas inevitavelmente se tornou uma homenagem ao modelo. “Eu estava compondo uma música sobre aquele momento da noite em que você e seus amigos percebem que vão acordar destruídos no dia seguinte, porque estão se divertindo demais. A palavra ‘zumbi’ surgiu e imediatamente pensei nele [Rick]. Ele sempre foi uma pessoa inspiradora”, declarou a artista.

O Legado de Rick Genest

Rick Genest ganhou notoriedade mundial por sua aparência marcante, com o corpo completamente coberto por tatuagens que o faziam parecer um cadáver. Sua participação no videoclipe de “Born This Way” solidificou sua imagem na cultura pop. No entanto, sua trajetória foi interrompida em 2018, quando faleceu em um acidente doméstico em Montreal, Canadá. A investigação apontou um traumatismo craniano como causa da morte, com exames toxicológicos indicando altos níveis de álcool e vestígios de maconha em seu organismo.

‘Mayhem’: O Novo Álbum de Lady Gaga

O aguardado “Mayhem” marca um retorno às raízes pop e vibrantes da artista. Segundo Gaga, o disco conta com 16 faixas, incluindo duas bônus, e busca capturar a energia caótica e festiva que fez parte de sua ascensão. Entre as canções confirmadas estão “Die With a Smile”, “Disease” e “Abracadabra”.

O sucesso da música “Die With a Smile” garantiu um investimento massivo por parte da gravadora na promoção do álbum. Além disso, a ESPN escolheu “Garden of Eden”, outra faixa do projeto, como hino oficial da próxima temporada esportiva, ampliando ainda mais o alcance do trabalho de Gaga.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Lady Gaga (@ladygaga)

Tudo sobre ‘Mayhem’ de Lady Gaga

Após um hiato de cinco anos, Lady Gaga finalmente marca seu aguardado retorno à música pop com o lançamento de Mayhem, seu sétimo álbum de estúdio, sob o selo da Interscope Records. O projeto chega para reafirmar sua posição como uma das artistas mais inovadoras da indústria, trazendo uma sonoridade caótica e eclética que promete impactar as paradas musicais.

Gaga, conhecida por sua habilidade de se reinventar a cada era, apostou em uma equipe de produção renovada para dar vida ao novo trabalho. Entre os nomes envolvidos, destacam-se Andrew Watt, Cirkut e seu noivo, Michael Polansky. O resultado é um álbum que transita entre diversos estilos, do disco vibrante de “Zombieboy” ao industrial de “Killah”, em colaboração com Gesaffelstein, passando pelo rock eletrizante de “Perfect Celebrity” e o dance-pop cativante de “Garden of Eden”.

Em entrevista exclusiva à Billboard nesta quinta-feira (6), a cantora revelou que sua principal intenção com Mayhem era injetar uma dose de caos no cenário pop atual. “Dessa vez, eu não quis seguir um conceito rígido. Deixei a música me guiar e, no final, percebi que esse processo me reconectou com minhas raízes artísticas”, explicou.

O lançamento do álbum vem na esteira de um ano brilhante para Gaga. Sua parceria com Bruno Mars, “Die With a Smile”, dominou a Billboard Hot 100 por cinco semanas, consolidando-se como um dos maiores sucessos da década. Além disso, a canção rendeu à artista um Grammy de Melhor Performance Pop em Duo/Grupo, ampliando ainda mais sua coleção de prêmios.