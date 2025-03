Peso Pluma brilha na cerimônia do BMI Latin Awards

A 32ª edição do BMI Latin Awards foi marcada por uma noite de celebração da música latina, com Peso Pluma sendo um dos grandes destaques do evento realizado no Coastal Convention Center, no Fontainebleau Hotel, em Miami, no dia 6 de março.

O cantor mexicano foi agraciado com o prestigiado BMI Champion Award, um reconhecimento por sua influência no cenário da música mexicana e pelo impacto de seu som inovador, que conquistou milhões de fãs ao redor do mundo.

Além do prêmio de campeão, Peso Pluma também foi nomeado Compositor Regional Mexicano do Ano, um título que anteriormente havia sido conquistado por Edgar Barrera em duas edições consecutivas.

Outra homenagem importante foi concedida a Tito Double P, integrante da gravadora Double P Records, fundada por Peso Pluma, que recebeu o BMI Impact Award por sua contribuição na composição de sucessos como “El Belicón”, “Siempre Pendientes”, “PRC” e “AMG”.

No palco, Peso Pluma agradeceu pelo reconhecimento e celebrou a força da música mexicana. “Obrigado por apoiar esse grande movimento. Estou muito orgulhoso do que todos nós conquistamos juntos como equipe e família”, declarou o artista.

Peso Pluma: Destaques da noite e outras premiações

O evento, conduzido pelo presidente e CEO da BMI, Mike O’Neill, e pelo vice-presidente criativo latino, Jesus Gonzalez, também contou com performances ao vivo. FloyyMenor apresentou seu hit “Gata Only”, enquanto Jasiel Nuñez, artista da Double P Records, entregou um medley especial com “Intro (Blues)”, “Amiri” e “Bipolar”, esta última premiada como uma das músicas latinas mais tocadas do ano pela BMI.

Entre os demais premiados da noite, Karol G e o produtor MAG dividiram o título de Compositor Latino Contemporâneo do Ano, graças à autoria de seis canções que dominaram as paradas, incluindo “Mi Ex Tenía Razón”, “Amargura”, “Qlona” e “X Si Volvemos” de Karol G, além de “Fina” e “Monaco” de Bad Bunny.

Outro destaque foi a música “Lady Gaga”, composta por Gabito Ballesteros e Alexis Fierro Román, que levou o prêmio de Canção Regional Mexicana do Ano. Já “La Bebé (Remix)”, de Peso Pluma e Hasa King Beatz, foi eleita Canção Latina Contemporânea do Ano.

No segmento de editoras, a Sony Music Publishing se destacou ao ser nomeada Editora Regional Mexicana do Ano, representando 11 das músicas mais tocadas do gênero. Enquanto isso, a Kobalt Music Publishing recebeu o prêmio de Editora Latina Contemporânea do Ano, após registrar sete das canções latinas mais populares do período.

A noite foi uma celebração vibrante da música latina, consolidando ainda mais Peso Pluma como um dos principais nomes do gênero regional mexicano e um dos artistas mais influentes da atualidade. A edição de 2025 do BMI Latin Awards reafirmou o poder da música latina e seu impacto global.