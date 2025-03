Lady Gaga e Taylor Swift: As comparações que tomaram conta da internet

Lady Gaga lançou seu aguardado álbum Mayhem na última sexta-feira (7/3) e, em meio às críticas e elogios, uma comparação inesperada dominou as redes sociais: sua proximidade sonora com Taylor Swift.

A discussão teve início com a faixa How Bad Do U Want Me, que muitos fãs apontaram como algo que poderia ter saído diretamente do 1989, um dos álbuns mais icônicos de Swift.

O próprio perfil oficial de Lady Gaga ajudou a alimentar as especulações ao compartilhar um vídeo de um seguidor agradecendo-a por “nos levar de volta à The Eras Tour“. A referência à turnê de Taylor foi o suficiente para que a comparação entre as artistas ganhasse ainda mais força entre os internautas.

Uma teoria que se espalhou rapidamente foi a possibilidade de que Taylor Swift teria feito backing vocals em How Bad Do U Want Me. A suspeita cresceu a ponto da Billboard americana publicar uma matéria destacando que “fãs estão convencidos de que Taylor Swift faz aparição secreta no álbum Mayhem da Lady Gaga”.

Porém, a equipe de Lady Gaga foi rápida em desmentir o rumor. De acordo com o Page Six, do New York Post, representantes da cantora afirmaram que Taylor não tem qualquer envolvimento com a faixa. Além disso, seu nome não aparece nos créditos oficiais da música.

Os compositores de How Bad Do U Want Me são Gaga, Andrew Watt, Cirkut e Michael Polansky (noivo da cantora). Já a produção ficou a cargo de Gaga, Andrew Watt e Cirkut. Mesmo sem a confirmação de uma colaboração direta, a semelhança na sonoridade continua sendo um dos tópicos mais discutidos pelos fãs.

Taylor Swift e o histórico de especulações

Não é a primeira vez que rumores sobre a participação secreta de Taylor Swift em uma faixa de outro artista viralizam. Em 2023, fãs também especularam que ela poderia estar envolvida na canção Bodyguard, do álbum Cowboy Carter de Beyoncé. A hipótese foi levantada por conta de semelhanças na voz presente na música, mas nada foi confirmado.

Taylor tem um histórico de colaborações discretas. Em 2016, ela revelou ter utilizado um pseudônimo para coescrever This Is What You Came For, hit de Calvin Harris e Rihanna. A composição foi assinada sob o nome de “Nils Sjöberg” para evitar atenção desnecessária, mas a verdade acabou vindo à tona posteriormente.

A proximidade musical entre Gaga e Swift pode ser coincidência ou influência natural dentro do pop. O que é certo é que ambas são duas das maiores artistas da atualidade e qualquer semelhança entre seus trabalhos sempre chamará a atenção dos fãs e da crítica.