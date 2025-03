O álbum inédito do RBD que nunca viu a luz do dia - (crédito: TMJBrazil)

De acordo com o portal Popline, o RBD, icônico grupo mexicano, possui um álbum inédito gravado em 2023 que permanece guardado sem previsão de lançamento.

O projeto, diferentemente dos anteriores, traria uma novidade significativa: cada integrante teria um solo, garantindo um espaço equitativo para suas vozes.

Essa revelação foi feita por Christian Chávez em recente entrevista durante sua visita ao Brasil, reacendendo a esperança dos fãs de um possível lançamento futuro.

Ao longo da história do grupo, a divisão de vocais sempre gerou debates entre os fãs. Nos álbuns anteriores, Anahí e Dulce María costumavam receber maior destaque, enquanto os demais membros tinham espaço reduzido em algumas faixas.

A única exceção notável ocorreu em Rebels (2006), o primeiro e único álbum do grupo inteiramente em inglês, onde Christian Chávez assumiu maior protagonismo devido à sua fluência no idioma.

Dessa vez, no material gravado em 2023, cada um dos cinco membros teria um solo exclusivo, permitindo que suas vozes fossem evidenciadas de maneira equilibrada. Para Maite Perroni, essa seria uma oportunidade de consolidar sua presença vocal, algo que já havia sido uma luta em álbuns anteriores, como Empezar Desde Cero (2007).

O álbum perdido do RBD

As gravações do álbum ocorreram antes da Soy Rebelde Tour, a turnê que marcou o aguardado retorno do grupo aos palcos em 2023. A ideia inicial era lançar um material mais autoral, incluindo composições dos próprios integrantes, especialmente Christopher von Uckermann. O álbum misturaria influências do pop tradicional com elementos de reggaeton, trazendo uma sonoridade contemporânea e alinhada às tendências do mercado.

Algumas das músicas que compõem esse projeto chegaram a ter seus títulos revelados. Entre elas, Solo Te Pido, uma balada com Anahí nos vocais principais, e No Seas Tímido, desenvolvida por compositores suecos. Dulce María também contribuiu com G.R.A.C.I.A.S, uma faixa que, segundo seu marido, é uma de suas melhores composições.

Apesar do entusiasmo dos fãs e do desejo de muitos em ouvir esse material inédito, o futuro do álbum ainda é incerto. Christian Chávez admitiu que não sabe se o público terá acesso às gravações, embora torça para que isso aconteça.

Enquanto o grupo não divulga novidades sobre o possível lançamento, os fãs seguem esperançosos para que esse álbum inédito do RBD finalmente chegue ao público e traga uma nova experiência para os admiradores da banda.