Anahí de volta aos palcos sem o RBD? O que sabemos sobre os rumores

Nos últimos dias, os fãs de Anahí foram tomados por uma onda de especulações sobre um possível retorno da cantora aos palcos de forma solo.

A expectativa surgiu após a artista compartilhar um reels com imagens de bastidores da “Soy Rebelde Tour” (2023) em seu Instagram.

Rapidamente, a internet começou a apontar sua suposta participação no evento “90’s Pop Tour”, marcado para 21 de março na Cidade do México. Mas, afinal, há alguma verdade nessa história?

O “90’s Pop Tour” é um show que celebra artistas icônicos da década de 1990, reunindo nomes que marcaram a música latina nesse período. Com a recente interação de Anahí nas redes sociais e seu afastamento dos palcos desde o fim da turnê do RBD, os fãs passaram a acreditar que a cantora poderia fazer uma aparição surpresa no evento.

Contudo, Gabo Lojero, responsável pelas redes sociais da artista, desmentiu os boatos no X (antigo Twitter). “Para quem está nos perguntando, Anahí não estará em nenhum show ou apresentação ao vivo. Os rumores são completamente falsos. Qualquer novidade será divulgada apenas em suas contas oficiais”, esclareceu.

O que esperar da carreira de Anahí?

Até o momento, Anahí não demonstrou interesse em retomar sua carreira musical. Desde o fim da turnê com o RBD, a cantora tem se dedicado a projetos pessoais, incluindo sua linha de móveis, e não lança um álbum desde 2016. No entanto, 2025 pode ser um ano especial para a artista e seus fãs, já que ela completará 40 anos de carreira, tendo iniciado sua jornada no entretenimento ainda na infância. Esse marco significativo alimenta esperanças de possíveis novidades.

Por enquanto, também não há planos concretos para uma continuidade do RBD. Após uma turnê de enorme sucesso, os integrantes se viram envolvidos em disputas jurídicas contra o ex-sócio Guillermo Rosas, o que causou tensões internas e afastou a possibilidade de novos projetos em grupo.

Cada um dos cinco membros (sem contar Alfonso Herrera, que optou por não participar da turnê) retomou suas atividades individuais, e, ao menos por enquanto, o aguardado retorno do RBD ao palco segue incerto.

Ainda que os fãs sonhem com novidades, a realidade é que Anahí segue longe dos palcos e sem planos oficiais para um retorno solo ou com o RBD. Para saber o que realmente vem por aí, resta aguardar os próximos passos da artista.