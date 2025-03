Como o ‘Artpop’ mudou para sempre a carreira de Lady Gaga

Em recente entrevista à rádio Beats 1, Lady Gaga revisitou um dos momentos mais marcantes de sua trajetória no pop: o lançamento do álbum “ARTPOP”. O disco, lançado em 2013, desafiou as convenções musicais da época e se tornou um marco na carreira da cantora.

“Foi um álbum muito especial para mim. Fiz do meu jeito, escolhi os produtores que queria, assim como nos outros trabalhos. Sei que não é um álbum fácil de ouvir, porque a música mainstream era diferente naquela época. Foi algo fora da curva, uma forma de dizer: ‘Eu vou fazer o que quero e como quero’”, afirmou Gaga.

A artista destacou ainda que sua intenção sempre foi desafiar sua própria imagem, reinventando-se a cada fase. “O ‘ARTPOP’ é mais do que um conceito visual, é uma filosofia”, completou.

Enquanto o álbum se aproxima de seu décimo aniversário em 2025, ainda não há confirmações sobre possíveis ações comemorativas. No entanto, os fãs já têm um novo motivo para celebrar: na madrugada desta sexta-feira, Lady Gaga lança “MAYHEM”, seu aguardado sétimo álbum de estúdio. Além disso, a cantora promete uma apresentação inédita no Brasil. Em maio, ela sobe ao palco da Praia de Copacabana, no Rio de Janeiro, para um show gratuito, trazendo ao público um espetáculo baseado em sua nova fase musical.

O que Lady Gaga disse sobre ‘Zombie Boy’

Lady Gaga trouxe uma emocionante referência ao modelo canadense Rick Genest, conhecido como Zombie Boy, em seu novo álbum, “Mayhem”. O artista, que se tornou um ícone na era “Born This Way” ao estrelar o clipe da faixa-título, agora inspira uma das músicas do novo projeto da cantora.

Em entrevista à Rolling Stone, Gaga revelou que a faixa “Zombie Boy” nasceu de forma espontânea, mas inevitavelmente se tornou uma homenagem ao modelo. “Eu estava compondo uma música sobre aquele momento da noite em que você e seus amigos percebem que vão acordar destruídos no dia seguinte, porque estão se divertindo demais. A palavra ‘zumbi’ surgiu e imediatamente pensei nele [Rick]. Ele sempre foi uma pessoa inspiradora”, declarou a artista.

O Legado de Rick Genest

Rick Genest ganhou notoriedade mundial por sua aparência marcante, com o corpo completamente coberto por tatuagens que o faziam parecer um cadáver. Sua participação no videoclipe de “Born This Way” solidificou sua imagem na cultura pop. No entanto, sua trajetória foi interrompida em 2018, quando faleceu em um acidente doméstico em Montreal, Canadá. A investigação apontou um traumatismo craniano como causa da morte, com exames toxicológicos indicando altos níveis de álcool e vestígios de maconha em seu organismo.

‘Mayhem’: O Novo Álbum de Lady Gaga

O aguardado “Mayhem” marca um retorno às raízes pop e vibrantes da artista. Segundo Gaga, o disco conta com 16 faixas, incluindo duas bônus, e busca capturar a energia caótica e festiva que fez parte de sua ascensão. Entre as canções confirmadas estão “Die With a Smile”, “Disease” e “Abracadabra”.

O sucesso da música “Die With a Smile” garantiu um investimento massivo por parte da gravadora na promoção do álbum. Além disso, a ESPN escolheu “Garden of Eden”, outra faixa do projeto, como hino oficial da próxima temporada esportiva, ampliando ainda mais o alcance do trabalho de Gaga.