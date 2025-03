A parceria de Dua Lipa com Jennie em ‘Handlebars’

A cantora britânica Dua Lipa e Jennie, integrante do fenômeno global Blackpink, surpreenderam os fãs ao lançar, nesta sexta-feira (7), sua aguardada colaboração musical. A faixa, intitulada “Handlebars”, já está disponível nas plataformas digitais e promete movimentar o cenário pop internacional.

O anúncio havia sido feito por meio das redes sociais das artistas, gerando grande expectativa entre os seguidores. A canção faz parte do álbum “Ruby”, projeto solo de Jennie, que também foi lançado na mesma data. O disco traz 15 músicas e conta com colaborações de grandes nomes da música, como Childish Gambino, Doechii, Dominic Fike, FKJ e Kali Uchis.

Desde o final de 2023, as integrantes do Blackpink vêm explorando carreiras individuais sem abandonar o grupo. Lisa, por exemplo, também está preparando um projeto solo, embora tenha ressaltado que o Blackpink continua sendo sua prioridade. Rosé, por sua vez, lançou o álbum “Rosie” em dezembro de 2024 e conquistou o público com o sucesso “APT.”, parceria com Bruno Mars. Já Jisoo está em turnê solo, levando sua música para diferentes partes do mundo.

Saiba a reação de Dua Lipa após ser ‘esnobada’ pelo Grammy

Dua Lipa quebrou o silêncio sobre sua ausência nas indicações ao Grammy 2025, reveladas em novembro pela Academia da Gravação. Em entrevista repercutida pela People, a cantora compartilhou seus sentimentos em relação à situação e destacou seu orgulho pelo álbum Radical Optimism.

“Estou tão orgulhosa de Radical Optimism e de onde ele me trouxe”, afirmou. “Eu amo esse álbum. Apresentá-lo ao vivo tem sido o melhor momento da minha vida, e este ano consegui realizar coisas que antes eram apenas sonhos. Sou muito grata.”

Embora tenha reconhecido que seria significativo receber o reconhecimento da indústria, especialmente como mulher, Dua demonstrou maturidade e admiração pelas indicadas deste ano. “Seria bom ser reconhecida, mas estou tão orgulhosa de ver tantas artistas incríveis recebendo indicações ao Grammy este ano.”

O álbum Radical Optimism marcou uma nova fase na carreira da artista, que já acumula 10 indicações ao Grammy, incluindo três vitórias. Apesar de não estar entre os concorrentes em 2025, Dua continua sendo uma das vozes mais influentes da música pop contemporânea.

A 66ª edição do Grammy está programada para 2 de fevereiro de 2025, em Los Angeles. Entre os grandes nomes indicados estão Taylor Swift, Billie Eilish, Sabrina Carpenter e Beyoncé, em categorias como Música do Ano, Melhor Álbum e Melhor Performance Solo.