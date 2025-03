A versão deluxe de ‘Eternal Sunshine’, de Ariana Grande

A cantora Ariana Grande revelou que lançará uma edição especial de seu álbum “Eternal Sunshine”, trazendo novidades para os fãs. A versão deluxe, intitulada “Brighter Days”, estará disponível nas plataformas digitais a partir do dia 28 de março de 2025, exatamente um ano após o lançamento original do disco.

A artista compartilhou um teaser intrigante em suas redes sociais, onde objetos são vistos pegando fogo, incluindo uma caixa idêntica à que aparece no videoclipe de “We Can’t Be Friends (Wait for Your Love)”, um dos grandes sucessos do álbum. Esse detalhe reforça a conexão entre os projetos e desperta a curiosidade do público sobre o conteúdo inédito que será apresentado.

O lançamento já vinha sendo especulado desde a participação de Ariana no Globo de Ouro 2025. Durante a premiação, onde foi indicada como Melhor Atriz Coadjuvante pelo seu papel em “Wicked”, a cantora mencionou que uma continuação de “Eternal Sunshine” estava nos planos e seria divulgada em breve. “É algo que fiz no ano passado e que, em algum momento, vai ver a luz do dia”, afirmou em entrevista.

Em outubro de 2024, Ariana já havia surpreendido os fãs com uma segunda versão do álbum, trazendo faixas gravadas ao vivo. Agora, com “Brighter Days”, ela promete expandir ainda mais a experiência desse projeto, consolidando “Eternal Sunshine” como um dos mais marcantes de sua carreira.

Hiato na música? Saiba os planos futuros de Ariana Grande

Os fãs de Ariana Grande que se encantaram com o álbum “Eternal Sunshine”, lançado em 2024, podem precisar esperar um pouco por um novo projeto musical da cantora. Em uma entrevista recente ao The Hollywood Reporter, a artista confessou estar exausta do papel de estrela pop e sugeriu que pode se afastar temporariamente da música.

Ariana, que nos últimos anos se dedicou ao cinema ao interpretar Glinda na adaptação cinematográfica de “Wicked”, explicou que essa transição foi essencial para sua saúde emocional. “Chega um momento em que você se cansa desse papel de popstar, porque ele é, no fim das contas, um personagem. Claro, há partes reais de mim na minha música, mas a forma como tudo é absorvido e transformado pelo público tira meu controle sobre isso”, revelou.

Mesmo temporariamente afastada dos holofotes da indústria fonográfica, Ariana Grande colheu frutos de sua incursão no cinema. Sua atuação como Glinda foi tão bem recebida que lhe rendeu uma indicação ao Oscar na categoria de Melhor Atriz Coadjuvante. Sobre essa conquista, ela compartilhou: “Sentir que meu trabalho é realmente reconhecido é algo especial. Parece que estão me enxergando de verdade pela primeira vez.”