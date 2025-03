Jornalista da Globo detona novo documentário de Anitta: ‘Muito ensaiado’

AgNews/Victor Chapetta Anitta

O novo documentário de Anitta Larissa: O Outro Lado de Anitta, da Netflix, que estreou na última quinta-feira (6), foi alvo de críticas da colunista Anna Luiza Santiago, da coluna Play, do jornal O Globo. Para a jornalista, o material apresentado foi "ensaiado", logo não pensou duas vezes em mandar uma nota zero para a funkeira.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

‘Muito ensaiado’

"Nota zero para a narração piegas no documentário ‘Larissa: o outro lado de Anitta’, que estreou recentemente na Netflix. Além disso, tudo pareceu muito ensaiado", comentou a colunista.

Os internautas também concordaram com a jornalista. "Concordo", "Eu também concordo", "Muito, muito fraco!", "Muito forçado", "Deu vergonha alheia o tempo todo", "Também concordo. Os documentários anteriores são melhores que esse filme", dispararam os seguidores.

Recentemente, Anitta explicou a sua real intenção com o novo documentário. "Diferente dos outros documentários que falam mais sobre a minha carreira, minha vida, eu queria que fosse um documentário que colocassem as pessoas para refletir, principalmente os jovens. Fiz o documentário para que os jovens de hoje que já nasceram inseridos nessa coisa da vida das redes sociais, que você cria ali um personagem para as pessoas e vê todo mundo sempre feliz, sempre alegre", comentou.

Observatório dos Famosos.