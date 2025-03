The Realness Festival revela line up com Sasha Colby e mais drags globais - (crédito: TMJBrazil)

O The Realness Festival volta para a sua quarta edição e recheado de talentos mundiais. A casa que vai receber o maior festival de drags da América Latina será a Vibra São Paulo, no dia 16 de agosto. Estão confirmadas várias divas de Rupaul’s Drag Race, de outros realitys e do cenário nacional.

A vencedora da décima quinta temporada, Sasha Colby, volta ao Brasil como uma das principais estrelas do lineup. Junto dela, Sasha Velour, ganhadora da nona temporada, Shea Coulée, vencedora do All Stars 5, também volta ao país para encher o coração dos fãs de alegria em uma noite marcada por shows de tirar o fôlego. Symone, vencedora da 10ª temporada, completa o hall das vencedoras.

Algumas das favoritas dos fãs não poderiam ficar de fora: Roxxxy Andrews, diretamente da mais recente temporada do All Stars, marca presença no festival, além de Morphine Love Dion, a lip Sync assassin da décima sexta temporada. Gigi Goode, finalista da 13ª temporada, também integra o hall das favoritas, além da mais nova queridinha e saída diretamente do cast da décima sétima temporada do reality ganhador de Emmys, Jewels Sparkles.

The Realness Festival contará com drags brasileiras

Do Brasil, estarão no The Realness Festival, Grag Queen – vencedora do Queen Of The Universe e host do Drag Race Brasil, Betina Polaroid e Hellena Malditta, finalistas da primeira edição brasileira do reality de MamaRu, também estão entre os talentos confirmados.

Além disto, DaCota Monteiro, NAZA, Frimes, Desirré Beck, SIlvetty Montilla, Ikaro Kadoshi e muitos outros talentos sobem ao palco do The Realness Festival.

The Realness Festival

16 de agosto na Vibra São Paulo (Av. das Nações Unidas, 17955 – Vila Almeida, São Paulo)

Ingressos na Sympla

Valores: de R$ 250 a R$ 500 + taxas da Sympla.

Meet & Greet: R$ 900 (Vendido a parte; para participar, deve comprar um ingresso ao show)

Horários:

Abertura da casa: 20h00

Meet&Greet: 18h30

Horário para começar os shows: 21h00

Classificação: +18 anos desacompanhados, +16 anos acompanhados por um responsável