O ato de abertura da ‘The Lifetimes Tour’ de Katy Perry

Os fãs de Katy Perry foram surpreendidos com uma novidade especial para a aguardada “The Lifetimes Tour”. A estrela pop anunciou que Rebecca Black será a responsável por abrir os shows da turnê, reforçando uma parceria que começou há mais de uma década.

A revelação foi feita pela própria Katy através de seu Instagram. Sempre bem-humorada, a cantora fez referência ao hit viral “Friday”, que lançou Rebecca Black ao estrelato em 2011. “Estou prestes a passar muitas sextas com Rebecca Black. Bem-vinda à The Lifetimes Tour, babe!”, escreveu Katy na publicação.

Rebecca, por sua vez, compartilhou a empolgação com seus seguidores e divulgou sua agenda de apresentações. Ela estará presente em diversos shows da turnê na América do Norte, fortalecendo ainda mais sua trajetória na música.

Turnê Global e Parada no Brasil

Com ingressos esgotados em diversas partes do mundo, a “The Lifetimes Tour” promete ser um dos maiores eventos musicais do ano. Depois de uma temporada de sucesso em Las Vegas, Katy Perry retorna às turnês globais, passando por América do Norte, América do Sul, Europa e Oceania. Ao todo, são 79 shows agendados, atendendo à grande demanda dos fãs que aguardavam ansiosamente seu retorno aos palcos.

O Brasil está no roteiro da cantora, que desembarca em São Paulo para uma apresentação especial no festival The Town, no dia 14 de setembro. A vinda ao país é especialmente simbólica, já que foi no Rock in Rio do ano passado que Katy apresentou, pela primeira vez, faixas do álbum “143”. Desta vez, o público brasileiro poderá conferir o show completo da nova turnê.

No mesmo dia, o festival também contará com Camila Cabello, que traz sua turnê “YOURS, C” para o evento, tornando a data ainda mais especial para os fãs da música pop.

O que Katy Perry mudará na turnê por causa da maternidade

Katy Perry está prestes a embarcar na Lifetimes Tour, sua primeira turnê norte-americana em sete anos, e revelou que algumas mudanças foram feitas no planejamento para acomodar sua nova realidade como mãe de Daisy Dove, fruto de seu relacionamento com Orlando Bloom. Em uma entrevista ao Access Hollywood, a cantora explicou que os horários dos shows serão ajustados para começar mais cedo, garantindo que crianças e famílias possam aproveitar melhor a experiência.

“Ela estará presente em parte da turnê, mas uma das principais mudanças que implementarei é a adiantação do horário dos shows”, contou Perry. “Agora eu compreendo todas as dinâmicas de levar crianças a um show: escola no dia seguinte, energia a mil por causa do açúcar, a empolgação do momento. Então, os shows serão por volta das 20h30.” Antes da maternidade, seus shows costumavam começar entre 21h e 21h15, mas agora a cantora está mais atenta à rotina noturna dos pequenos fãs.

Sobre uma possível participação especial de Daisy no palco, Perry afirmou que isso é improvável, apesar da filha demonstrar grande interesse pela música. “Ela não é tímida, adora cantar e está sempre com um ukulele nas mãos. Ela ama ver o que mamãe e papai fazem e nos ver felizes”, revelou.

A Lifetimes Tour tem início marcado para 7 de maio em Houston, no Texas, e passará por diversas cidades dos Estados Unidos, incluindo Chicago, Minneapolis, Denver, Las Vegas, Filadélfia e Miami. A turnê acompanhará a divulgação do álbum 143, lançado em setembro de 2024, e promete ser uma verdadeira celebração da carreira de Perry.

“Vou apresentar algumas músicas novas e revisitar toda a jornada da minha música até aqui. Também vou incluir algumas faixas especiais para os fãs de longa data”, contou. A cantora ainda garantiu que o público pode esperar um show grandioso, com trocas de figurino, coreografias marcantes e performances impressionantes. “Não importa onde você esteja sentado, em algum momento eu vou chegar perto de todos”, brincou.