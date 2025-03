Jennie, do BLACKPINK, conquista novos recordes no Spotify - (crédito: TMJBrazil)

Jennie, integrante do BLACKPINK, segue quebrando barreiras na música global.

Seu mais recente single, “like JENNIE”, atingiu o Top 10 da parada global do Spotify nesta terça-feira (11), acumulando mais de quatro milhões de reproduções em apenas 24 horas.

Com esse feito, a artista estabeleceu dois novos recordes importantes em sua carreira solo.

Ao entrar para o seleto grupo de artistas com três faixas no Top 10 global da plataforma, Jennie se torna a cantora solo sul-coreana com mais músicas na prestigiada parada.

Seus sucessos anteriores incluem “One of the Girls”, que alcançou a 2ª posição, e “Mantra”, que figurou no 5º lugar. Agora, com “like JENNIE” ocupando a 10ª colocação, a artista consolida ainda mais sua presença na indústria musical global.

Outro recorde significativo vem com “Ruby”, seu novo álbum solo. O projeto é o primeiro de uma artista solo sul-coreana a emplacar múltiplas faixas no Top 10 do Spotify Global simultaneamente. Tanto “Mantra” quanto “like JENNIE” figuram entre as mais ouvidas do mundo, demonstrando o impacto e a recepção positiva do trabalho da cantora.

Jennie: Parceria com grandes nomes da indústria

“Ruby” marca um novo capítulo na trajetória de Jennie, sendo seu primeiro álbum lançado sob o selo da Columbia Records, parte da Sony Music. O disco foi produzido e gravado nos Estados Unidos, contando com colaborações de artistas renomados como Diplo, Mike Will Made It e Childish Gambino. A lista de participações especiais também inclui FKJ, Dua Lipa, Doechii, Dominic Fike e Kali Uchis, reforçando a proposta global do álbum.

Em entrevista à Billboard, Jennie revelou que sua mudança para os Estados Unidos foi uma decisão estratégica para seu crescimento artístico. “Eu queria realmente me desafiar e experimentar algo novo. Em Seul, eu já estava muito confortável e queria sair da minha zona de conforto. Decidi me jogar nesse novo cenário para aprender e evoluir”, comentou a cantora.

Além do sucesso com o álbum, Jennie também alcançou a 10ª posição no ranking global de artistas mais ouvidos no Spotify, ficando ao lado de nomes como Bad Bunny, Taylor Swift, Kendrick Lamar, Drake, The Weeknd e Billie Eilish. Ela é a única artista solo sul-coreana presente no Top 10, consolidando sua posição como uma das principais representantes do K-pop no mercado internacional.

Com essa ascensão meteórica, Jennie não apenas reafirma sua influência no universo da música, mas também abre caminho para uma nova fase de sua carreira solo, conquistando um espaço cada vez maior no cenário global.