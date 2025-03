Anitta entra em nova fase enquanto público clama por “Baile Funk Experience”

Conforme o portal Popline, Anitta segue evoluindo artisticamente e expandindo sua carreira internacional, mas uma questão ainda paira no ar: e a turnê “Baile Funk Experience” no Brasil?

Mesmo com o lançamento do álbum Ensaios da Anitta e a chegada de sua nova era com o single Romeo, o público nacional ainda espera uma resposta definitiva sobre a possibilidade de uma série de shows da turnê de Funk Generation em terras brasileiras.

Desde o lançamento do álbum Funk Generation, Anitta tem trabalhado em uma agenda intensa. Em 2024, ela lançou um disco totalmente em português, fez uma maratona de shows carnavalescos pelo Brasil, estrelou um documentário na Netflix e deu início à sua nova fase internacional com Romeo.

Ainda assim, os fãs seguem esperançosos por uma turnê completa do projeto Baile Funk Experience no Brasil.

A turnê, que rodou diversos países da América do Norte, América do Sul e Europa, teve apenas uma apresentação em solo brasileiro: o show no festival Rock The Mountain, em Petrópolis.

Entretanto, na época, a própria cantora alertou que aquele não seria o formato original da turnê. “A hora que eu for fazer o show da turnê no Brasil, quero fazer algo inimaginável, um espetáculo nunca visto, algo de parar esse mundão”, declarou em 2024.

No entanto, questionada recentemente sobre a possibilidade de levar a turnê ao Brasil, Anitta não trouxe confirmações. “Ah, eu não sei, gente. Não sei te responder essa pergunta. Se rolar, rolou. Estou muito neste momento: se for rolando, eu vou fazendo”, afirmou durante o Carnaval do Rio de Janeiro.

Anitta: A nova era e expansão internacional

Diante desse cenário, o que parece certo é que a Baile Funk Experience dificilmente acontecerá como Anitta originalmente planejou. O desejo de entregar um show grandioso esbarrou na realidade logística e estratégica de sua carreira. Agora, a cantora está voltada para um novo ciclo, focado em sua expansão internacional.

Anitta já está de volta aos Estados Unidos e tem programado um evento especial para os fãs em Nova York, onde deve apresentar faixas de seu próximo álbum. O single Romeo, lançado em fevereiro, marca essa transição e aponta para um projeto fortemente influenciado pelo reggaeton.

A cantora descreveu o conceito do clipe como uma representação de sua metamorfose artística. “A Larissa é a Julieta, e quando coloco a armadura, aí já é a Anitta, com outra atitude, com outra linguagem corporal”, explicou.

O lançamento do novo álbum pode dar origem a uma nova turnê, mas, por enquanto, a cantora ainda não revelou muitos detalhes. O que se sabe é que Anitta continua apostando em inovação e consolidando seu espaço na música global.

Enquanto isso, os fãs brasileiros seguem esperançosos de que, em algum momento, possam vivenciar de perto o espetáculo prometido da Baile Funk Experience.