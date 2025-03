Lady Gaga domina o Spotify Global com o sucesso de ‘Mayhem’

Lady Gaga provou mais uma vez seu poder no cenário musical com o lançamento de Mayhem. O novo álbum, que estreou recentemente, já impactou as paradas de streaming e colocou a artista como a mais presente no Top 200 global do Spotify. Ao todo, 12 músicas do projeto figuram na lista, incluindo Die With a Smile, que segue firme na primeira posição há 144 dias.

A recepção estrondosa de Mayhem não se limitou ao Spotify. A cantora registrou um crescimento de 264% nos streams na Deezer, reforçando o entusiasmo do público com seu novo trabalho.

No Spotify, além da impressionante marca de 12 faixas no ranking global, Gaga conquistou o segundo lugar entre os artistas mais ouvidos da plataforma, com 122,8 milhões de ouvintes mensais.

Confira as músicas da artista presentes no Top 200 global:

Die With a Smile (feat. Bruno Mars) – 1º lugar

Abracadabra – 9º lugar

Garden of Eden – 36º lugar

Vanish Into You – 67º lugar

How Bad Do U Want Me – 70º lugar

Disease – 79º lugar

Zombieboy – 113º lugar

Perfect Celebrity – 114º lugar

Shadow of a Man – 137º lugar

Killah (feat. Gesaffelstein) – 152º lugar

LoveDrug – 161º lugar

Poker Face – 165º lugar

O destaque absoluto fica por conta de Die With a Smile, lançada em agosto do ano passado, que já ultrapassou a marca de dois bilhões de streams no Spotify. O videoclipe da canção também é um fenômeno, somando mais de 812 milhões de visualizações no YouTube.

Lady Gaga: Impacto de Mayhem e as previsões para a Billboard 200

Lançado na última semana, Mayhem trouxe 14 novas faixas e foi aclamado tanto pelo público quanto pela crítica especializada. A Pitchfork, uma das principais publicações de música, concedeu ao álbum a maior nota da carreira de Gaga, reconhecendo a qualidade e a força criativa do projeto.

Com produção assinada por Andrew Watt, Cirkut, D’Mile e Gesaffelstein, Mayhem marca o retorno da cantora às suas raízes, trazendo uma sonoridade que mistura pop e elementos eletrônicos.

Segundo projeções do Hits Daily Double, o álbum deve fechar sua primeira semana com um volume de vendas entre 200 mil e 225 mil unidades equivalentes nos Estados Unidos, número suficiente para garantir o topo da Billboard 200.

Com mais um trabalho de grande impacto, Lady Gaga reafirma sua posição como um dos maiores nomes da música pop global. Seu legado, que já inclui inúmeros sucessos, continua a crescer com Mayhem, consolidando sua presença tanto no streaming quanto nos corações de seus milhões de fãs ao redor do mundo.