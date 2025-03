O que se sabe sobre a nova era de Ariana Grande

Após o lançamento de Eternal Sunshine em 2023, Ariana Grande surpreende os fãs com uma nova identidade visual para a edição deluxe do álbum, batizada de Brighter Days. A artista fez a transição do vermelho para o azul, um movimento que pode ser observado na atualização do perfil @brighterdays no Instagram, anteriormente conhecido como @sweetener. Na nova foto, a iluminação azul destaca seu rosto, deixando claro que essa será a tonalidade predominante da nova fase.

A simbologia por trás da mudança

Ariana Grande tem usado referências cinematográficas para construir a narrativa de seus trabalhos musicais. Eternal Sunshine foi fortemente inspirado pelo filme Brilho Eterno de uma Mente sem Lembranças (2004), estrelado por Jim Carrey e Kate Winslet. O videoclipe de we can’t be friends (wait for your love), por exemplo, faz alusão direta ao longa-metragem.

No filme, a personagem Clementine, vivida por Winslet, passa por uma transformação visual significativa. Antes de apagar as memórias de seu antigo amor, ela ostenta cabelos vermelhos — mesma cor que dominou a era Eternal Sunshine. No entanto, após o procedimento, Clementine ressurge com os fios azulados, marcando um novo começo. Esse conceito foi incorporado por Ariana, que agora traz o azul como símbolo da transição para Brighter Days.

O que esperar do deluxe

A cantora escolheu adiar a continuação do ciclo de Eternal Sunshine até finalizar seus compromissos com o filme Wicked, encerrados oficialmente após o Oscar. Apesar disso, Brighter Days já estava pronto desde o ano passado. Durante entrevistas em tapetes vermelhos, Ariana confirmou que a versão deluxe trará faixas inéditas, incluindo uma composição que considera uma de suas mais especiais.

Entretanto, os fãs que aguardam novos projetos musicais devem conter as expectativas. “Fiz no ano passado e será lançado em algum momento”, declarou em janeiro. No entanto, Ariana reforçou que não tem planos imediatos para gravar novas músicas. “Não estou em estúdio agora”, esclareceu.

