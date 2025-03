Detalhes sobre o futuro casamento de Giulia Be

A cantora e atriz Giulia Be compartilhou novas informações sobre o aguardado casamento com Conor Kennedy, herdeiro da tradicional família americana. Durante um ensaio especial para a capa da Vogue Portugal de março, a artista comentou sobre a cerimônia, seu vestido e seus planos profissionais para este ano.

Inspirações para o vestido de noiva

Ainda sem uma decisão final sobre o modelo que usará no grande dia, Giulia revelou que se inspira nas noivas das décadas de 1960 e 1970. “Quero algo que reflita minha personalidade, mas que também seja atemporal”, declarou a cantora. O ensaio para a revista teve styling assinado por Julia Muller, responsável por trazer à tona o estilo sofisticado e retrô desejado pela artista.

Duas cerimônias marcadas

O casamento principal acontecerá no dia 29 de novembro, em São Paulo, reunindo amigos, familiares e convidados ilustres. No entanto, os noivos planejam também uma cerimônia mais intimista no Rio de Janeiro, dedicada apenas aos mais próximos.

Expansão na carreira

Além dos preparativos para o casamento, Giulia Be segue com grandes projetos profissionais. No segundo semestre de 2024, ela assinou contrato global com a Sony Music, consolidando sua carreira internacional. Já neste mês de março, a cantora desembarcou no Brasil para dar início às gravações do filme “As Dez Vantagens de Morrer Depois de Você”, no qual será protagonista.