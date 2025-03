A colaboração dos sonhos de J-Hope, do BTS

Na noite da última segunda-feira (10), J-Hope, integrante do BTS, fez sua aguardada estreia solo no programa de Jimmy Fallon, nos Estados Unidos. Durante a entrevista, o astro do K-pop compartilhou sua admiração por Kendrick Lamar e revelou que sonha em colaborar com o renomado rapper.

Fã declarado de Lamar, J-Hope contou que assistiu à performance do artista no Super Bowl, realizado em fevereiro, e ficou impressionado. Tanto que chegou a reproduzir alguns dos passos de dança apresentados pelo rapper no espetáculo, arrancando risadas e aplausos da plateia.

“Ainda não o conheci, mas quero muito! Estou pronto para essa parceria e acho que deveríamos trabalhar juntos”, afirmou o cantor, demonstrando entusiasmo com a possibilidade. O bom humor marcou sua participação no talk show, com direito a mais imitações dos movimentos icônicos de Kendrick durante a conversa.

Além de falar sobre sua admiração pelo rapper, J-Hope abriu o jogo sobre os bastidores de sua turnê solo, iniciada em 28 de fevereiro. O artista já passou por diversas cidades dos Estados Unidos e segue para apresentações no México, Japão e Tailândia, entre outros países asiáticos. Até o momento, o Brasil não está na rota da turnê.

J-Hope também revelou que sua participação no Lollapalooza Chicago, em julho de 2022, como headliner do palco principal, foi uma experiência decisiva para que ele planejasse sua turnê solo. “Eu estava receoso sobre a quantidade de fãs presentes, já que era um festival aberto. Mas a energia que recebi naquela noite me deu força para seguir com esse projeto. O sucesso daquele dia resultou na ‘HOPE ON THE STAGE’”, contou.

Para fechar sua participação no programa de Jimmy Fallon com chave de ouro, J-Hope entregou uma performance inédita de “Sweet Dreams”, sua colaboração com o cantor Miguel, encantando os espectadores e reforçando seu talento como artista solo.

O lançamento de ‘Sweet Dreams’ de J-Hope com Miguel

O astro do BTS, J-Hope, está de volta ao cenário musical com um novo single solo, “Sweet Dreams”, lançado nesta quinta-feira (7). A faixa traz uma colaboração especial com Miguel e apresenta uma fusão refinada entre R&B, pop e hip-hop, destacando a versatilidade artística do rapper sul-coreano.

Com um groove envolvente e atmosferas etéreas, “Sweet Dreams” combina a melodia fluida e cativante de J-Hope com os vocais suaves e marcantes de Miguel. A produção ficou a cargo de Johnny Goldstein, enquanto a composição contou com a participação de Sam Martin, que já trabalhou com artistas como Maroon 5 e One Direction, e Sean Douglas, conhecido por suas colaborações com Madonna e Sia.

Turnê Mundial e Novos Caminhos

J-Hope já tem planos grandiosos para os próximos meses. Sua aguardada turnê solo, “HOPE ON THE STAGE”, terá início no KSPO Dome, em Seul, no dia 28 de fevereiro, com três noites de apresentações antes de seguir para outras cidades ao redor do mundo. Com um total de 31 datas confirmadas, a turnê promete consolidar ainda mais sua identidade artística individual.