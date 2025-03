Por que Maite Perroni descarta reencontro do RBD

Os fãs do RBD que aguardavam ansiosamente por um novo encontro do grupo podem ter que lidar com uma realidade diferente. Em recente entrevista, Maite Perroni descartou qualquer possibilidade de um retorno apenas com os três integrantes que assinaram o acordo com o ex-empresário Guillermo Rosas: ela própria, Christian Chávez e Christopher von Uckermann.

Questionada sobre a possibilidade, Maite foi direta: “Não há muito o que dizer”. Além disso, ao ser indagada sobre uma reaproximação com Anahí, a artista manteve um tom enigmático: “Não sei. A vida dirá. Há muita história, muitos anos”. A declaração reforça as especulações sobre um distanciamento entre os membros do grupo desde o fim da turnê “Soy Rebelde Tour”.

Tensões nos bastidores do RBD

As divergências entre os integrantes ficaram mais evidentes após a batalha judicial contra Guillermo Rosas. Em outubro de 2024, um acordo foi oficializado, mas apenas Maite, Christian e Christopher assinaram o comunicado oficial. Anahí e Dulce María, por sua vez, não fizeram parte do anúncio e têm se mantido afastadas do trio desde então.

No mês passado, Christian Chávez deu indícios de que o relacionamento entre os ex-colegas de banda não é dos melhores: “Somos cinco companheiros e não estamos em conexão completa. Não concordamos em tudo”. O comentário sugere que a dinâmica entre os integrantes não é mais a mesma.

Futuro incerto para documentário e álbum inédito

Outro tema abordado por Maite na entrevista foi o aguardado documentário da “Soy Rebelde Tour”. Segundo a cantora, o lançamento ainda não tem data definida: “Nós também queremos que isso aconteça. Não aconteceu ainda devido a muitas circunstâncias, mas tomara que tudo se resolva e possamos, em breve, desfrutar de tudo”.

Além do documentário, há outro mistério envolvendo o RBD: um álbum inédito gravado antes da turnê de 2023. O projeto, que nunca foi lançado, contaria com solos de cada integrante e faixas compostas por Christopher von Uckermann e Dulce María. Entre as músicas registradas, destacam-se “Solo Te Pido”, com vocais principais de Anahí, e “G.R.A.C.I.A.S”, composição assinada por Dulce María.

