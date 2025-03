Jimin quebra recorde de PSY e conquista nova marca na Billboard Hot 100

Jimin, membro do BTS, continua a quebrar barreiras no cenário musical global, e desta vez, fez história na Billboard Hot 100, a famosa parada de singles dos Estados Unidos.

Seu single “Who” superou um marco de longa data do K-pop: a impressionante marca de 31 semanas de “Gangnam Style”, de PSY, que havia sido o maior tempo de uma música de K-pop na lista norte-americana. Com 32 semanas consecutivas, “Who” agora ostenta o título de música de K-pop de um artista solo com maior permanência na Billboard Hot 100.

Lançada em julho de 2024 como parte de seu álbum solo Muse, a faixa “Who” não apenas conquistou o coração dos fãs, mas também alcançou o 12º lugar na Billboard Hot 100, marcando um feito significativo para o cantor. Atualmente, o single ocupa a 41ª posição na atualização mais recente da parada, e a expectativa é que, nas próximas semanas, Jimin possa superar o próprio BTS, cuja música “Dynamite” permanece empatada com “Who” no quesito permanência.

O feito de Jimin não para por aí. O álbum Muse também atingiu recordes históricos, sendo o disco solo de um artista de K-pop com mais tempo na Billboard 200, a parada de álbuns dos Estados Unidos. Muse já completou 33 semanas consecutivas no ranking, com sua posição mais recente sendo 154ª, um indicativo claro de sua popularidade e sucesso comercial. Além disso, o álbum alcançou o topo da parada World Albums da Billboard, onde permaneceu por impressionantes sete semanas, reforçando a força do artista solo fora do BTS.

Ao lado de “Who”, o sucesso de Muse coloca Jimin no mesmo patamar de outros grandes nomes da música global, consolidando sua posição como um dos artistas mais influentes do K-pop. O cantor tem demonstrado sua capacidade de conquistar não apenas os fãs do BTS, mas também uma base de admiradores muito maior, o que é uma conquista impressionante considerando a força do legado do grupo.

Jimin e o futuro do BTS: Expectativas para o retorno

Embora Jimin esteja colhendo frutos como artista solo, os fãs também aguardam com ansiedade o retorno do BTS ao palco. O grupo está se preparando para o seu retorno após o cumprimento do serviço militar por todos os membros, e Jimin compartilhou suas emoções sobre essa volta. Em uma mensagem enviada aos fãs durante o Ano Novo Chinês, ele revelou seus sentimentos mistos de excitação e receio, mencionando que, embora a saudade do palco seja grande, o grupo ainda tem muitos preparativos pela frente para garantir um retorno marcante.

Jimin expressou que, embora haja um certo nervosismo devido ao tempo afastado dos palcos, seu compromisso com a entrega de um show memorável não mudou. “O desejo de entregar o melhor palco para todos vocês, que esperaram por nós, não mudou. Vou me esforçar muito. De verdade… Darei o meu melhor para voltar da melhor forma possível”, disse ele, demonstrando seu compromisso com o ARMY, o fã-clube do BTS.

O futuro de Jimin como artista solo e como parte do BTS é promissor, e com mais recordes batidos, ele continua a expandir os horizontes do K-pop. A combinação de seu talento individual e o retorno esperado do grupo certamente marcará um novo capítulo na história da música global.