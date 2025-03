Demi Lovato retorna ao estúdio com colaboradores de Justin Bieber e Charli XCX

Demi Lovato está de volta ao estúdio, e os fãs da cantora estão ansiosos para descobrir o que vem por aí. Depois de um período de destaque no mundo do rock com o álbum Holy Fvck (2022), onde a artista mergulhou em um som mais pesado, Demi segue explorando novas direções para sua carreira.

A cantora compartilhou em suas redes sociais que está trabalhando em músicas novas, e a parceria com compositores renomados levanta expectativas de que o retorno ao pop seja iminente.

Recentemente, Demi postou em seu Instagram Stories sobre uma sessão de estúdio com Jake Torrey e Zhone, dois compositores que têm um portfólio de peso no pop contemporâneo. Jake Torrey é conhecido por seu trabalho com grandes artistas como Justin Bieber, com quem co-escreveu faixas como “Off My Face” e “Lifetime” do álbum Justice (2021).

Além disso, Torrey também colaborou com Charlie Puth, YUNGBLUD e com diversos grupos de K-pop, incluindo TWICE e LE SSERAFIM, o que certamente traz uma sonoridade fresca para o próximo projeto de Demi.

Zhone, por sua vez, também tem um currículo de destaque, tendo trabalhado em músicas como “Talk Talk” no álbum Brat de Charli XCX, além de ter assinado singles de Troye Sivan, Kesha e Rebecca Black.

A diversidade de seus colaborações sugere que Demi Lovato está buscando explorar novas camadas do pop, talvez com uma pegada mais eletrônica ou até mesmo experimental, algo que se alinha com a natureza multifacetada da cantora.

A nova fase de Demi Lovato: Romance, sonoridades e a promessa de inovação

Em uma entrevista recente, Demi comentou que passou um ano explorando sonoridades, testando novas ideias e, principalmente, compondo músicas de amor e com temas mais sensuais. Isso já dá pistas sobre o tipo de atmosfera que o novo álbum poderá ter, especialmente se levarmos em conta a evolução de Demi ao longo dos anos, sempre imersa em diferentes estilos musicais.

Embora ela tenha garantido que o álbum não será de rock, a cantora não revelou o que exatamente seus fãs podem esperar em termos de gênero. Em 2022, Holy Fvck marcou um ponto alto de sua carreira, recebendo elogios por suas faixas intensas e pelo mergulho profundo no rock, sendo um dos discos mais bem recebidos de sua trajetória. Com esse novo projeto, a cantora parece querer seguir um caminho mais introspectivo, ao mesmo tempo em que traz novas influências ao seu repertório, sem se prender ao rock ou ao pop convencional.

É importante destacar que, para Demi Lovato, a evolução musical sempre foi uma constante. Desde seus primeiros sucessos no pop até as experimentações mais recentes no rock, a cantora tem mostrado que está disposta a se reinventar, e isso só aumenta a expectativa em torno do próximo álbum. Será que Demi se afastará completamente do rock ou buscará uma fusão de estilos?

Os fãs, com certeza, aguardam com ansiedade as novidades e são só elogios pelas novas parcerias da cantora. Com a participação de produtores como Jake Torrey e Zhone, Demi Lovato certamente encontrará novas formas de conectar-se com seu público, misturando os elementos que a tornaram uma das vozes mais marcantes da música pop com as influências que ela tem explorado nos últimos tempos. O que está por vir parece promissor e, com certeza, será mais um capítulo interessante da carreira de Demi Lovato.