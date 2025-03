Lady Gaga define “Killah” como o início de uma nova era musical

Lady Gaga está em plena forma após o lançamento de seu tão aguardado álbum Mayhem, no último dia 7. E, nesta semana, durante uma entrevista no podcast Las Culturalistas do iHeart Radio, a cantora revelou alguns detalhes sobre o processo de criação do disco e como ele sinaliza um novo rumo em sua carreira.

A faixa “Killah”, uma colaboração com o produtor francês Gesaffelstein, se destaca como a música que mais reflete o som que Gaga pretende seguir nos próximos anos.

Para Lady Gaga, “Killah” representa não apenas uma das músicas mais inovadoras de Mayhem, mas também uma visão do que ela deseja explorar futuramente.

A faixa, marcada por um som industrial com toques de funk, destaca-se pela sonoridade ousada e pela utilização de um único instrumento ao vivo: a guitarra.

Em suas palavras, ela explicou como essa canção é apenas a ponta do iceberg de um estilo musical que ainda está por vir em sua carreira.

“Cada vez que converso com Gesaffelstein, dizemos o quanto amamos essa música. É muito diferente de tudo o que já fizemos. A música é industrial, mas ao mesmo tempo funky, e a guitarra é a única coisa ao vivo nela. Isso representa uma nova fase para mim, algo que quero explorar ainda mais. Esse álbum foi um ponto de partida, uma fase de transição, mas ainda há muito mais por vir”, afirmou a cantora.

A força de “Killah” também foi visível em sua performance no programa Saturday Night Live (SNL), no último sábado (8), onde Gaga se apresentou com uma banda ao vivo e proporcionou um show de energia contagiante, incluindo uma troca de figurino no palco, que é marca registrada de suas apresentações.

Lady Gaga: “Die With a Smile” e o futuro da música

Outra música que Gaga comentou durante a entrevista foi “Die With a Smile”, uma colaboração com Bruno Mars, que já havia feito sucesso desde o seu lançamento em agosto do ano passado. Para a cantora, a faixa tem uma conexão profunda com o conceito de Mayhem e foi posicionada de forma estratégica no final do álbum.

Ela explicou: “Eu queria que o álbum terminasse com ‘Die With a Smile’, porque, apesar de ‘Blade of Glass’ ser uma linda música, ela não transmite a sensação de que o álbum chegou ao fim. ‘Die With a Smile’ traz uma mensagem de esperança, dizendo que, apesar das dificuldades, podemos encontrar felicidade e superação.

Para mim, é a mensagem final que eu queria passar, especialmente em tempos tão desafiadores.”

Gaga também abordou sua relação com a saúde mental, tema que frequentemente abordou ao longo de sua carreira. No entanto, ela deixou claro que, neste momento, seu objetivo é passar a mensagem de que é possível superar as dificuldades e encontrar a esperança, mesmo depois de períodos sombrios.

“Ao falar sobre saúde mental, eu queria que as pessoas soubessem que há sempre uma possibilidade de melhora. Para mim, melhorar foi um processo pessoal, e eu quero que esse álbum seja um reflexo disso. Trabalhar com Bruno Mars foi muito importante, pois ele me tratou com o respeito que mereço, como músico, algo que muitas vezes falta no meu campo de atuação”, comentou a cantora, destacando a colaboração como um momento significativo.

Lady Gaga está claramente em uma fase de transição musical, e Mayhem parece ser apenas o começo de uma jornada que promete explorar novas sonoridades e mostrar ao público a evolução de uma das artistas mais ousadas da música pop. Com o foco em inovações sonoras e uma mensagem de esperança, Gaga prova mais uma vez que está longe de se contentar com o que já conquistou, e o futuro de sua carreira promete surpresas ainda mais impactantes.