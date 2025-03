Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para esta quinta-feira (13/3)

OS ANTIGOS ASTRÓLOGOS

Data estelar: Lua quase Cheia em Virgem.

A Lua Cheia é o alinhamento mensal do Sol, nossa nave Terra e a Lua, e no caso desta em particular, o alinhamento é perfeito, por isso acontece o eclipse, a sombra de nosso planeta é projetada sobre a Lua.

Os eclipses têm má fama porque a seita dos que se denominavam astrólogos, na antiga Babilônia, sabiam calcular as datas desses fenômenos, e com péssimas intenções de dominar o Imperador e o povo, encenavam rituais com fanfarra, fingindo que tinham o poder de fazer com que a Lua ou o Sol se ocultassem, e as pessoas, de pouco conhecimento na época, mas excitadas pelo entretenimento, se submetiam aos astrólogos.

É dessa época que vem a ojeriza com que o Antigo Testamento trata a Astrologia, que foi escrito pelo povo judeu, que naquela época era escravizado na Babilônia.

































ÁRIES (nascimento entre 21/3 a 20/4)

Aquilo que parece impossível é aquilo pelo qual sua alma há de continuar ansiando e tentando praticar todo dia, porque é de impossibilidades que o Universo cria as melhores situações. Faça a sua parte.

TOURO (nascimento entre 21/4 a 20/5)

O mundo produz comoções que afetam a todas as pessoas, mesmo que poucas delas percebam a relação de causa e efeito no ânimo em que se encontram. Procure você manter a lucidez para reconhecer bem a realidade em que anda.

GÊMEOS (nascimento entre 21/5 a 20/6)

É sobre a marcha dos acontecimentos que você encontrará real chance de aprimorar seus planos e estratégias. Portanto, evite ficar tempo demais ruminando sobre o que vai ou não fazer, coloque tudo em prática.

CÂNCER (nascimento entre 21/6 a 21/7)

Os dogmas decaem ao longo do tempo, porque nossa humanidade amplia seu entendimento e encontra limitações nesses dogmas para continuar a infinita aventura de perceber o funcionamento da experiência da vida.

LEÃO (nascimento entre 22/7 a 22/8)

Quando as emoções ficam agitadas e as oscilações de humor se acentuam, logo a consciência se precipita a julgar que algo muito errado deve estar para acontecer. Nem sempre é assim, procure levar tudo na esportiva.

VIRGEM (nascimento entre 23/8 a 22/9)

Não seria o caso de você compactuar com tudo que é proposto, mas tampouco seria o de aceitar incondicionalmente as propostas. Há de haver um lugar de equilíbrio, para que todas as pessoas envolvidas se sintam confortáveis.

LIBRA (nascimento entre 23/9 a 22/10)

A sensação de injustiça não pesa apenas sobre seus ombros e consciência, é algo que se difunde pela alma do mundo e acaba brotando com mais força em determinadas pessoas, como você. Administre tudo com sabedoria.

ESCORPIÃO (nascimento entre 23/9 a 21/11)

Dar o pontapé inicial no que você quiser ver realizado é propício neste momento, mas sempre lembrando que o início é apenas isso, o início, e que mais importante do que iniciar é dar continuidade ao jogo.

SAGITÁRIO (nascimento entre 22/11 a 21/12)

Ainda que pareça impossível se livrar de certos aspectos do seu passado, feito pessoas inclusive, agora é um momento em que você se aproxima bastante dessa chance, e se vai aproveitar ou não, isso fica por sua conta.

CAPRICÓRNIO (nascimento entre 22/12 a 20/1)

Tantas coisas andam se dizendo por aí que é melhor você manter o foco em princípios estáveis e universais, porque de outra maneira acabará se dispersando tanto que não saberá mais o que é certo ou errado.

AQUÁRIO (nascimento entre 21/1 a 19/2)

Entre o que você pode e o que está fora do seu alcance, há a sua consciência tentando determinar se está tudo bem ou se deve começar a se preocupar com o futuro. Não há resposta simples para esse dilema. Desfrute.

PEIXES (nascimento entre 20/2 a 20/3)

A tensão que você suporta não é necessariamente um sinal de que tudo está indo por água abaixo, ao contrário, essa tensão significa que o futuro a que você se projetou conversa com sua alma e se aproxima. Ação.