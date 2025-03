Daniel ou Cristiano? Descubra com quem Michele vai ficar no final de Mania de Você - (crédito: Observatorio dos Famosos)





O desfecho de Mania de Você se aproxima com uma grande decisão de Michele (Alanis Guillen), que se vê dividida entre os dois grandes amores de sua vida: Daniel (Samuel de Assis) e Cristiano (Bruno Montaleone). Após uma série de altos e baixos, a jovem precisa escolher entre os dois homens que marcaram sua trajetória de maneira intensa e transformadora.

Durante a trama, Michele vive um verdadeiro dilema emocional, sendo constantemente confrontada com suas emoções em relação a Cristiano, com quem compartilhou uma conexão profunda e duradoura, e Daniel, que também despertou sentimentos apaixonados nela. O triângulo amoroso que se formou entre os três personagens foi marcado por momentos de confusão, paixões intensas e dilemas internos. Mas, no final, a escolha de Michele se torna inevitável.

Ao saber que Daniel está de mudança para São Paulo, Cristiano percebe que Michele ainda nutre um amor inabalável por ele. Com sensatez e um toque de sabedoria, Cristiano decide ajudá-la a tomar a decisão mais importante de sua vida: "Eu sei que você tem um enorme carinho por mim, que se sente culpada por tudo que aconteceu… É uma nostalgia do passado feliz que a gente teve, isso a gente sempre vai guardar na memória… Mas agora não dá tempo de ficar aqui", dirá ele, incentivando Michele a seguir seu coração.

Em um gesto nobre, Cristiano coloca Michele em sua moto e a leva até Daniel, criando a oportunidade para ela finalmente confrontar seus sentimentos. É nesse momento que Michele se dá conta de que, apesar da paixão por Cristiano, seu verdadeiro amor é Daniel. Ao se reunir com ele, ela escolhe o futuro ao lado dele, recomeçando a vida em São Paulo, onde ambos buscam estabilidade e paz, após tantas provações.

Porém, a história de Cristiano não termina ali. No último capítulo, ele encontra sua própria redenção. Depois de ajudar Michele a seguir seu caminho, ele se vê à beira do mar, pronto para recomeçar sua vida de maneira mais autêntica. Acompanhado de uma surfista que surge ao seu lado, ele compartilha um olhar de cumplicidade antes de se lançar nas ondas, simbolizando o início de uma nova jornada para ele. As informações foram divulgadas pela colunista Carla Bittencourt, do portal LeoDias.