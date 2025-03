Lady Gaga esgota mais de 120 mil ingressos no México em apenas dez minutos

Lady Gaga mais uma vez provou seu enorme apelo global ao esgotar, em apenas dez minutos, os ingressos para seus dois shows na Cidade do México. As vendas, que tiveram início nesta quinta-feira (13/3), movimentaram mais de 120 mil entradas, reafirmando o poder da artista em atrair multidões para suas performances ao vivo.

As apresentações da cantora no Estádio GNP Seguros, antigo Foro Sol, estão marcadas para os dias 26 e 27 de abril e fazem parte da turnê de divulgação de seu mais recente álbum, Mayhem.

O México será a segunda parada da turnê mundial, logo após a estreia no Coachella, nos Estados Unidos, onde Gaga se apresentará nos dias 11 e 18 de abril. Na sequência, a cantora desembarca no Brasil para um aguardado show gratuito na Praia de Copacabana, no Rio de Janeiro, em 3 de maio.

O evento no Brasil promete atrair fãs de toda a América Latina, consolidando-se como um dos momentos mais esperados da turnê. Após sua passagem pelo continente, Lady Gaga seguirá para Singapura, onde tem quatro shows agendados no Estádio Nacional durante o mês de maio.

Liderando as paradas desde seu lançamento, Mayhem conquistou tanto os fãs quanto a crítica especializada. Faixas como Die With a Smile (parceria com Bruno Mars), Disease e Abracadabra rapidamente dominaram rankings de streaming ao redor do mundo. No Spotify Global, todas as músicas do álbum estão entre as mais ouvidas, e o Brasil também não ficou de fora desse fenômeno, com todas as canções figurando no Top 200 da plataforma no país.

As expectativas também são altas para o desempenho comercial de Mayhem nos Estados Unidos. Segundo projeções do site Hits Daily Double, o álbum deve estrear na liderança da Billboard 200, tornando-se o sétimo disco da artista a atingir o topo da parada. Estima-se que, na primeira semana, Mayhem acumule entre 200 mil e 225 mil unidades equivalentes vendidas nos EUA, um resultado expressivo para a indústria musical atual.

Para efeito de comparação, seu último álbum de estúdio, Chromatica (2020), alcançou 274 mil unidades equivalentes vendidas na semana de lançamento, garantindo o primeiro lugar na Billboard 200. A métrica considera vendas físicas e digitais, além de um cálculo proporcional de streams.

Lady Gaga reafirma seu impacto na indústria musical

Com um histórico de turnês icônicas e uma base de fãs extremamente fiel, Lady Gaga continua a demonstrar sua força como um dos maiores nomes da música pop. O sucesso de vendas no México e a enorme expectativa para o show gratuito no Brasil reforçam o status da cantora como uma artista que transcende fronteiras e se conecta profundamente com seu público.

Enquanto Mayhem segue quebrando recordes de streaming e vendas, a turnê mundial promete ser um dos eventos musicais mais comentados do ano. Os próximos meses serão decisivos para Lady Gaga, que continuará a expandir seu legado com performances memoráveis e uma presença marcante nas paradas musicais globais.